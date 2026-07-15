Взят курс на поэтапную модернизацию

На площадке СЦК
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Министерство обороны продолжает держать курс на поэтапную модернизацию системы военного образования. В стране сформирована непрерывная система профессионального роста. Особое внимание, по словам начальника департамента военного образования и науки Министерства обороны РК полковника Мурата Олжабаева, уделяется совершенствованию системы приема и конкурсного отбора.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– С прошлого года внедрена подача заявлений через веб-портал электронного Правительства eGov.kz. Интеграция государственных информационных систем позволила автоматизировать получение результатов ЕНТ, проведение специальных проверок и медицинских процедур. Срок оформления документов сокращен со 120 до 30 дней, – рассказал представитель Минобороны в ходе брифинга в СЦК.

Прием в военные вузы ведется по четырехэтапной системе, включающей в том числе медицинское освидетельствование и проверку физической подготовленности. Несмотря на строгий отбор, в минувшем году в военных колледжах на одно место претендовали в среднем три человека. Наиболее востребованными специальностями оказались летная эксплуатация воздушных судов в государственной авиации, военная медицина, автоматизация и инфокоммуникационные технологии, а также направления физической культуры в военном деле.

В ведомстве подчеркнули: прием студентов осуществляется на основе рейтинговых списков в соответствии с действующим законодательством.

Обучать будущих сержантов будут в пяти военных колледжах по таким, например, направлениям, как эксплуатация вооружения и военной техники, связь и радио­электроника, десантно-штурмовая служба. По окончании обучения им присваивается воинское звание «сержант», вручается диплом государственного образца и гарантируется дальнейшее прохождение воинской службы. Выпускники военных колледжей имеют право без сдачи ЕНТ на конкурсной основе поступать на сокращенные трехлетние образовательные программы военных институтов.

Рассказал Мурат Олжабаев и о другом важном направлении в развитии военного образования – межвузовском сотрудничестве. В министерстве уверены: симбиоз возможностей военного и гражданского образования поз­волит повысить качество подготовки специалистов и расширить научно-исследовательскую базу. В результате совместных усилий доступными стали образовательные программы по таким направлениям, как военная медицина, физическая культура и спорт, переводческое дело и другие.

Кроме того, в соответствии с меж­дународными соглашениями и установленным порядком отбора более 300 курсантов обучаются по востребованным для Воору­женных сил специальностям в военных учебных заведениях ближнего и дальнего зарубежья.

– Министерство обороны формирует многоуровневую и технологически развитую систему военного образования, сочетаю­щую цифровизацию, высокие стандарты качества, практико-ориентированное обучение и подготовку офицерского корпуса нового поколения. Эта система обеспечивает устойчивое развитие Вооруженных сил и является прочной основой укрепления обороноспособности государства, – сказал Мурат Олжабаев.

Он также сообщил, что в отечественных военных институтах особое внимание уделяется и развитию высокотехнологичных направлений, в учебный процесс поэтапно внедряются передовые цифровые решения, симуляционные технологии, элементы искусственного интеллекта и защищенная ИТ-инфраструктура.

#брифинг #СЦК #Мурат Олжабаев

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