Таеквондисты завоевали семь золотых медалей на молодёжном турнире в Южной Корее

Спорт

Команда Казахстана по таеквондо завоевала 21 медаль на международном турнире среди молодёжи в Чунчхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

По итогам соревнований наши спортсмены записали в свой актив 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Обладателями золотых наград стали Шахризода Акрамова (до 44 кг), Нурайым Бакытжанкызы (до 55 кг), Любовь Юн (до 68 кг), Азим Талгатов (до 45 кг), Алинур Еркин (до 59 кг), Наурызбек Нургазиев (до 68 кг) и Аманай Куралбаев (свыше 78 кг).

Серебряные медали завоевали Аяру Есенгали (до 42 кг), Сабина Турутулова (свыше 68 кг), Багдат Амангельдиев (до 48 кг), Павел Эм (до 63 кг), Тимур Рахпанов (до 73 кг) и Жанторе Сагынгали (до 78 кг).

Бронзовыми призерами стали Элеанора Шералы (до 55 кг), Жанна Палмахова (до 55 кг), Милана Муханова (до 59 кг), Аяжан Танжарык (до 63 кг), Нурила Жарас (до 68 кг), Аяна Жетес (до 68 кг), Марсело Лопес Тилеубай Абдиль (до 63 кг) и Бекбау Махамбетали (до 78 кг).

#Казахстан #медали #таеквондо

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