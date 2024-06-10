Преступную группировку ликвидировали в Кызылорде

Ее участники похищали людей и отбирали имущество

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Сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры провели спецоперацию по задержанию лидера и участников преступной группы, негативно влиявшей на криминогенную обстановку в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

В правоохранительных органах отметили, что итогам задержания предшествовала длительная оперативная разработка. Сбор доказательств бандитской деятельности группы затруднялся наличием множественных преступных связей её участников.

«Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках. Также проверяется их причастность к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы, изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денег. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По всем фактам проводятся проверки, добавил он.