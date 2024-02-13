Преступную группу задержали за разбойное нападение

Спецоперации
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В МВД сообщили о задержании преступной группы, состоящей из пяти человек, по подозрению в разбойном нападении, передает Kazpravda.kz.

Фото: polisia.kz

Пятеро подозреваемых находятся под арестом в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Все они являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов.

— Практически одновременно, четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

Как рассказали в полиции, в начале января в поселке Карасу неизвестные в медицинских масках проникли в дом местной жительницы и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тысяч тенге.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

 

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