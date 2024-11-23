Превращаем легковушку в «грузовик»

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ТОО «КАЗ Прицеп» заявило о себе в 2012 году, начав деятельность с выпуска торговых прицепов-фургонов. С 2019 года товарищество наладило производство и продажу одноосных легковых прицепов до 750 кг собственной конструкции. Они предназначены для перевозки различных бытовых грузов, мелкого оборудования, малогабаритной техники. На отечественном рынке продукция компании пользуется спросом и, кстати, абсолютно конкуренто­способна в сравнении, к примеру, с российскими аналогами.

О росте популярности предприятия может сказать даже такой нелицеприят­ный факт: с недавних пор именем ТОО «КАЗ Прицеп» стали нередко пользоваться мошенники. Они звонят потенциальным клиентам и, представляясь менеджерами Кокшетауского завода, предлагают поставку легковых прицепов по цене в два раза дешевле.

– Должен предупредить казахстанцев, что работаем мы по алгоритму самовывоза. Наши торговые точки открыты в трех городах: Кокшетау, Астане и Алма­ты. Только здесь можно приобрести наши прицепы и самим же их забрать, – предупреж­дает директор ТОО «КАЗ Прицеп» Рамис Юзликаев.

Как известно, новые идеи рождаются в том числе благодаря растущему спросу на товар. Изучив предварительно конкретный сегмент рынка, с мая текущего года на предприятии открыли цех по сборке и выпус­ку прицепов от 10 тонн уже для грузового транспорта, а также кузовов для грузовых автомобилей. Для расширения производства обратились за финансовой поддержкой в АО «ForteBank». В рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021–2025 годы предусмотрено субсидирование процентных ставок через фонд «Даму».

Раньше такие прицепы завозились из России по индивидуальным заказам. По словам Рамиса Юзликаева, заняться самим сборкой и выпуском грузовых прицепов побудили как раз таки возросшие обращения граждан.

Будучи одновременно директором «Автоцентра «КамАЗ» в Кокшетау, Рамис Юзликаев хорошо знал, что покупатели давно и нередко изъявляли желание купить машину – КамАЗ или легковую – с подходящим прицепом.

– Таким образом, задумали локализовать производство, стремясь удешевить конечную стои­мость транспортных средств. Проанализировав ситуацию на рынке, решили расшириться. При этом поставили перед собой цель: до конца текущего года полностью настроить все производственные процессы, создав производство с полным технологическим циклом – от приема листов металла до сборки прицепа. Еще одна цель – до конца следующего года выйти на уровень выпуска 20–30 прицепов в год, – говорит директор предприятия.

Недавно в ТОО приобрели дорогостоящий лазерный станок для металлообработки, лис­тогибочный станок, ввели в эксплуатацию покрасочную камеру, до конца года откроется дробеструйный цех. Планируется приобретение стапельного оборудования.

В новом цехе предприятия работа кипит. Огромные стальные листы, имеющие разную толщину, сначала раскраиваются специалистами в отдельные детали, затем обрабатываются, покрываются специальным красящим составом и собираются в стандартные грузовые прицепы. По типу, рисунку они идеально подходят к кузову КамАЗа. Сотрудники понимают, что покупателям, приобретающим прицепы для автомобиля, важна и такая эстетика. Отметим, что по индивидуальным заказам на заводе могут немного увеличить или уменьшить длину, ширину прицепа, добавить распашные дверцы в задней части либо сбоку и так далее.

Новое производство ориентировано большей частью на отечественных сельхозпроизводителей, которым грузовые прицепы необходимы для перевозки выращенного урожая.

В день нашего посещения специалисты корпели над прицепом, который приобрело у них ТОО «Атамекен Агро». Поэкс­плуатировав его месяц, заказчик выявил в прицепе неполадки и отправил назад для устранения изъянов.

– Компания наша молодая. Разу­меется, случаются и конструктивные просчеты. Относимся к этому спокойно, переделываем допущенные огрехи в рамках гарантийного срока, учась на своих же ошибках. Сейчас в нашем коллективе 10 человек, но по мере необходимости штат будем расширять, – говорит Рамис Ильдарович.

Что касается других комплектующих, то оси для прицепов закупают в основном в Китае (в Казахстане их не выпускают). Металл, ступицы, резину, диски пока приобретают в соседней России. Получается, завозят многое. Между тем для наращивания объемов производства, возможного выпуска в дальнейшем прицепов на экспорт предпринимателям нужны условия, чтобы не везти комплектующие из-за границы, неся финансовые затраты на транспортировку.

По мнению Рамиса Юзликаева, необходимо обязательно наращивать долю казахстанского содержания. К слову, именно об этом в сентябрьском Послании 2024 года говорил Глава государства: «…Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства».

Директор завода вынашивает мысль о заключении контрактов с отечественными производителями металла, резины, ведь именно эта основная продукция занимает в себестоимости прицепов 30% и 10% соответственно. Планируют в ТОО «КАЗ Прицеп» выйти с предложениями о сотрудничестве на ТОО «Qarmet», а также на открывшийся недавно завод по выпуску автомобильных шин и бытовой техники в Сарани Карагандинской области.

Кокшетаусцам хотелось бы договориться о приобретении нужной им продукции напрямую с заводами-производителями без посредников. Надеются, что их предложения с учетом планируе­мых объемов выпуска прицепов, а это, напомним, 20–30 единиц в год, должны заинтересовать поставщиков.

Безусловно, при положительном раскладе возможность закупа продукции непосредственно у отечественных производителей увеличит долю казахстанского содержания в выпускаемой кокшетауским заводом продукции. Как следствие, отметил Рамис Юзликаев, зафиксировав один ценовой уровень, его не будут повышать в течение года.