Президент: Динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости

Глава государства отметил, что формируется новый мировой порядок, обладающий взаимоисключающими характеристиками: опасный, порочный, безбудущный, с одной стороны, прогрессивный, технологичный, перспективный, судьбоносный – с другой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В этих условиях уже понятно всем, что только те государства, которые практическими делами смогут защитить и укрепить свой суверенитет в экономике, науке, в военно-дипломатической сфере, и, что критически важно – развить человеческий потенциал, получат шанс успешно адаптироваться к совершенно новым реалиям в грядущей эпохе.

"Именно поэтому мы говорим о стратегическом значении всесторонней модернизации нашего государства. Без бахвальства, но по-справедливости следует отметить, что динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости. Проще говоря, заднего хода уже нет. Это серьезный успех. Важно и то, что казахская реформаторская повестка в значительной мере корреспондируется с текущими и даже будущими глобальными вызовами, другими словами, нацелена на принятие превентивных мер и на их преодоление", - говорит Президент, выступая на первой сессии Курултая.

Начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан.

Набирает темпы индустриализация, обретает контуры новый промышленный каркас экономики. Благодаря крупным государственным инвестициям и прямым иностранным инвестициям во всех регионах открываются новые производства, создаются тысячи постоянных рабочих мест.



В Казахстане запущен процесс обновления коммунальной, транспортной, энергетической, водной и другой инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения граждан и экономического роста.

"Вы, депутаты, в ходе предвыборной кампании много ездили по стране и смогли убедиться в том, что Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Но большая стройка требует немалых инвестиций, в том числе государственных. Планируется направить средства, в том числе из Нацфонда, на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом. Ни о каком бесцельном расходовании данных средств не может быть и речи. Такие домыслы распространяют несведущие и недобросовестные люди", - отметил Глава государства.

По его словам, эффективность любого Фонда, тем более Нацфонда, определяется, прежде всего, его способностью достигать впечатляющих достижений, конкретных результатов в интересах будущих поколений.



Нацфонд уже служит детям, им переводятся крупные средства (их суммы были обнародованы в моем недавнем выступлении перед педагогами), но теперь нужно создать современную, качественную инфраструктуру для подрастающего поколения, чтобы оно смогло пользоваться ей во взрослой жизни.



Другими словами, закладывается прочный фундамент развития нашей страны на десятилетия, а в некоторых случаях на столетия вперед. Это имеет непосредственное отношение к укреплению нашей государственности.

"Не так быстро, как хотелось бы, но страна постепенно переходит на инновационные рельсы с опорой на развитие науки, передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Казахстан, будучи социальным государством, всегда придает приоритетное значение развитию потенциала своих граждан. Мы уделяем особое внимание всестороннему развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта и креативной индустрии", - говорит Глава государства.

Государство продолжит создавать условия для самореализации целеустремленных, способных, трудолюбивых граждан. Нам нужно разъяснять молодежи абсолютную ценность труда и самодисциплины для достижения жизненного успеха.