Токаев: С этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства

Президент,Курултай

Глава государства отметил, что сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Мы открываем новую страницу в летописи нации. В соответствии с новой Конституцией, поддержанной народом Казахстана на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны – Курултай – официально приступает к своей работе. Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства", - сказал Глава государства на открытии первой сессии Курултая

По его словам, наш уникальный исторический опыт свидетельствует о том, что на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и вырабатывались согласованные решения. Очевидно, что на новом этапе этот институт также будет играть особую роль. Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата.

"Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны.

Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва – это, прежде всего, особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет!» - сказал Президент.

Граждане всецело поддерживают масштабные преобразования, реализуемые в Казахстане. Выборы в Курултай убедительно это доказали. В голосовании приняли участие более 74 процентов граждан. Наш народ сделал исторический судьбоносный выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплоченности. Таким образом, на деле был реализован принцип «Разные мнения – единая нация», ставший незыблемой опорой единства народа.

Международное сообщество проявило беспрецедентный интерес к выборам в Курултай. В Казахстан прибыло около 800 наблюдателей, представляющих самые авторитетные международные организации и зарубежные государства. Это наивысший показатель в истории национального парламентаризма.

"Выборы прошли открыто, справедливо и на самом высоком организационном уровне. Сегодня наши граждане позитивно воспринимают политические процессы и принимают деятельное участие в жизни общества. Это положительная тенденция.

При этом следует понимать, что требования общественности к депутатам всегда будут высокими. Нынешний этап – это не время пустых обещаний, лживых речей и популистских лозунгов. Наше общество обретает зрелость.

Мы видим, насколько в стране вырос запрос на профессиональный Парламент. Приход высококвалифицированных специалистов в Курултай – яркое тому подтверждение. Разумеется, конкуренция неизбежно предполагает, что всегда есть победители и проигравшие.

Однако в нашей стране есть множество механизмов для выражения своего мнения. Чем больше высказывается конструктивных мнений и предложений, соответствующих нашему законодательству, тем больше от этого выигрывает страна, тем более ощутима реальная польза", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

В целом, эти выборы отличались и по форме, и по содержанию, продолжил он. Прошедшая электоральная кампания прежде всего продемонстрировала, что политическое многообразие в Казахстане выходит на качественно новый уровень.

Партии широко продемонстрировали свой потенциал, смогли всесторонне разъяснить и донести до общества свои программы.

Предложения партий, участвовавших в предвыборной кампании, привлекли внимание общественности и придали новый импульс общественной жизни. Многие наблюдатели отмечают, что стали свидетелями открытой конкуренции между партиями, каждая из которых, безусловно, предложила свой курс, позицию и идеологию.

В ходе кампании их роль в обществе и место в политической системе стали еще более отчетливыми и очевидными, что можно расценивать как главное достижение выборов в Курултай. Такие позитивные преобразования способствуют поступательному развитию и совершенствованию общественно-политической культуры Казахстана.

В перспективе влияние партий в системе власти будет только усиливаться, их роль будет возрастать с каждым новым электоральным циклом.

"Поэтому партиям необходимо следовать выбранному курсу и продолжить работу с избирателями. Только тогда авторитет политических организаций будет последовательно укрепляться", - добавил он.

#президент #поздравление #курултай

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