Президент Германии высказался об облегчении визовых требований для казахстанцев

Как он отметил, это очень важный аспект.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое мнение касательно облегчения визовых требований для граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

«Это очень важный аспект. Мы заинтересованы как можно в более облегчённых возможностях посещения граждан Казахстана в Германию, а также граждан Германии - в Казахстан. Как вы знаете, вопросы виз рассматриваются на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу», - сказал он в ходе брифинга для СМИ.

Также Штайнмайер рассказал о финансовых инструментах, на поддержку которых могут рассчитывать немецкие и казахстанские бизнесмены для реализации совместных проектов.

«Германский бизнес находится сейчас в процессе изменений, который четко указывает на то, что есть односторонняя зависимость, особенно в области сырья. Необходимо диверсифицировать цепочки поставок и источники сырья. Это то, что сейчас имеет самый важный приоритет у германских предприятий, которые ищут новую поддержку, стараются заключать новые договоры», - отметил президент Германии.