Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Израиля поздравил Главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития.

Как подчеркнул Президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.

Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке.