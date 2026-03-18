Президент Израиля поздравил Токаева с принятием новой Конституции

Президент
71

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Израиля поздравил Главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития.

Как подчеркнул Президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.

Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

#переговоры #Токаев #Израиль #Герцог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]