Президенты Казахстана и Кипра провели брифинг по итогам переговоров

Президент

Касым-Жомарт Токаев и Никос Христодулидис выступили перед представителями СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства назвал Республику Кипр одним из надежных и важных партнеров Казахстана в Европе.

​– Политический диалог между двумя странами укрепляется с каждым годом. Г-н Христодулидис, будучи министром иностранных дел Кипра, 7 лет назад посещал Астану с визитом. Тогда он заявил о готовности Кипра неизменно продвигать интересы Казахстана в Европейском Союзе. С тех пор была проведена большая работа. Открыты посольства двух государств. Таким образом, наши взаимоотношения выведены на должный уровень. Весьма символично, что первый визит г-на Президента в нашу столицу совпал с открытием первого прямого авиарейса между двумя странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, обе страны нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия.

– Я высоко ценю огромный вклад, который вносит лидер Республики Кипр в укрепление двусторонних связей. В этой связи сегодня я вручил Президенту Никосу Христодулидису орден «Достық» І степени. Эта награда – знак глубокого уважения и искреннего отношения нашего народа к Вам и ко всему народу Республики Кипр. Уверен, что наше двустороннее партнерство продолжит поступательно развиваться, – подчеркнул Глава государства.

​Стороны провели содержательные переговоры, в ходе которых обсудили новые направления наращивания сотрудничества.

​– Особое внимание было уделено увеличению объемов взаимной торговли. Отмечена необходимость увеличения товарооборота, развития инвестиционных связей и укрепления деловых контактов. Это важная задача. Мною предложено разработать Дорожную карту казахстанско-кипрского экономического сотрудничества. Также были выдвинуты инициативы по созданию Межправительственной комиссии и Делового совета. Данный шаг откроет путь для реализации совместных проектов, увеличения взаимного обмена и создания новых возможностей для бизнеса. Кроме того, перспективными направлениями взаимодействия считаем логистику, финансы, туризм и цифровые технологии. Правительствам двух стран поручено принять конкретные меры в этих сферах, – сообщил Президент Казахстана.

​Касым-Жомарт Токаев отметил, что пригласил кипрских партнеров принять активное участие в проекте Транскаспийского маршрута.

​– Как известно, Кипр является морским хабом мирового уровня. В рамках Среднего коридора открываются большие возможности для эффективного сопряжения сухопутной инфраструктуры Казахстана и морской инфраструктуры Кипра. Этот шаг позволит сформировать новую многовекторную логистическую систему между Центральной Азией, Каспийским регионом и Средиземноморьем, а также будет способствовать наращиванию взаимного товарообмена, – полагает Глава государства.

​По словам Президента, в настоящее время в стране работают более 400 компаний с участием кипрского капитала, около 30 из которых зарегистрированы в МФЦА «Астана».

​– Уже одно это свидетельствует о последовательном развитии наших деловых и инвестиционных связей. Сегодня в нашей столице пройдет Казахско-кипрский бизнес-форум. В этом важном мероприятии примут участие деловые круги двух стран. Делегация кипрских предпринимателей специально прибыла для участия в данном форуме. За это я выражаю искреннюю благодарность г-ну Президенту. Казахстан готов создавать благоприятные условия для кипрских компаний, желающих работать на нашем рынке.

Мы приглашаем деловых граждан Кипра к совместной реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Недавно мы приняли новую Конституцию, в соответствии с которой в Казахстане гарантируются все формы собственности. Основной закон максимально защищает права инвесторов. Кроме того, наши кипрские партнеры могут воспользоваться казахстанской программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров президенты уделили особое внимание сотрудничеству в сфере цифровых технологий и инноваций.

– ​Кипрская сторона проявляет интерес к казахстанской системе eGov и проектам по цифровизации государственных услуг. Мы готовы делиться своим опытом в этом направлении. В ходе переговоров особое внимание также было уделено развитию культурно-гуманитарных связей. В частности, мы договорились укреплять контакты между академическими и научными сообществами, наращивать сотрудничество в сферах образования, спорта и туризма. В целом, есть все основания утверждать, что сегодняшние переговоры прошли успешно. Мы подписали ряд важных документов, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Убежден, что реализация этих соглашений укрепит отношения между двумя государствами, – считает Глава государства.

​Также в ходе переговоров была обсуждена международная и региональная повестка.

– Мы обеспокоены обострением глобальной геополитической ситуации и ростом числа конфликтов. Позиции наших государств по многим мировым вопросам схожи. Обе страны строго придерживаются принципа, согласно которому любой конфликт должен решаться только мирным и дипломатическим путем. Мы договорились о совместной эффективной работе в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур. Условились активно участвовать в обеспечении мира и стабильности. 

Позиция Казахстана остается неизменной – все страны должны строго соблюдать Устав ООН и основные принципы международного права. Казахстан уважает территориальную целостность других государств и призывает все страны уделить этому принципу приоритетное внимание. Укрепление связей между двумя странами – общая цель наших народов. Верю, что благодаря совместным усилиям наше взаимовыгодное сотрудничество выйдет на новый уровень, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.  

​В свою очередь Никос Христодулидис заявил, что в ходе сегодняшних переговоров с Президентом Казахстана была подтверждена твердая политическая воля к дальнейшему развитию отношений в политической и экономической сферах.

– Мы подчеркнули важность регулярных контактов на всех уровнях, поскольку устойчивый политический диалог является ключевым фактором укрепления доверия и достижения конкретных результатов. Я рад, что сегодня мы подписываем ряд меморандумов о взаимопонимании в таких ключевых областях, как высшее образование, научные исследования, культура, спорт, инновации, цифровое управление и информационные технологии. Эти соглашения – не просто технические документы, а наглядное подтверждение нашей общей решимости преобразовать значительный потенциал двусторонних отношений в более структурированную и содержательную форму, – сказал Президент Кипра.

 

#президент #СМИ #брифинг #Кипр

Популярное

Все
Перед лицом глобальных вызовов
Педагог с большой буквы
Экосистема будущего
Кому рощи, а нам – пеньки?
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Книга как главный приоритет будущего
В Алматы откроется детский научный музей
Совсем не в тепличных условиях
Жизнь после приговора
Большой эффект от умных приборов
Открывая возможности для каждого ребенка
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
Reels вместо работы?
Юных исследователей первые шаги
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Творчество как терапия
Отходы превратят в энергию
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
От маленького цеха до брендовой компании
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Дети спасают планету
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев утвердил поправки по вопросам трудового законодатель…
Токаев вручил Президенту Кипра орден «Достық»
Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]