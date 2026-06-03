Токаев вручил Президенту Кипра орден «Достық»

Президент

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никоса Христодулидиса в расширенном составе с участием делегаций двух стран

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый в истории визит Президента Кипра в Казахстан знаменует собой важную веху в развитии двустороннего сотрудничества, а также высоко оценил личный вклад Никоса Христодулидиса в укрепление двусторонних отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане Вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем.  Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал.
В знак признания Вашего значительного вклада в развитие сотрудничества между Казахстаном и Кипром мною принято решение вручить Вам орден «Достық» I степени. Само название этой награды означает «дружба» и отражает дух доверия и партнерства, являющихся основой отношений Казахстана с Вашей страной. Желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также новых достижений во благо и процветание дружественного народа Кипра, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кипра поблагодарил Главу государства за вручение высокой награды.

– Для меня большая честь от имени народа Кипра принять эту награду, которая олицетворяет дружбу между двумя странами. Сегодняшний визит отражает нашу общую решимость и твердую политическую волю к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, – сказал Никос Христодулидис.
#Токаев #награждение #орден #Достык

Популярное

Все
Перед лицом глобальных вызовов
Экосистема будущего
Педагог с большой буквы
Кому рощи, а нам – пеньки?
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Книга как главный приоритет будущего
Совсем не в тепличных условиях
В Алматы откроется детский научный музей
Большой эффект от умных приборов
Жизнь после приговора
Открывая возможности для каждого ребенка
Reels вместо работы?
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
Юных исследователей первые шаги
Творчество как терапия
От маленького цеха до брендовой компании
Отходы превратят в энергию
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Освоен выпуск фильтров
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Дети спасают планету
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства
О проблеме с землей для застройки Alatau city высказался То…
Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, со…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]