Токаев вручил Президенту Кипра орден «Достық»

– Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане Вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем. Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал.

– Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане Вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем. Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал.