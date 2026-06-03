Токаев вручил Президенту Кипра орден «Достық»

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никоса Христодулидиса в расширенном составе с участием делегаций двух стран
Фото: пресс-служба Президента РК
Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый в истории визит Президента Кипра в Казахстан знаменует собой важную веху в развитии двустороннего сотрудничества, а также высоко оценил личный вклад Никоса Христодулидиса в укрепление двусторонних отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане Вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем. Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал.
В знак признания Вашего значительного вклада в развитие сотрудничества между Казахстаном и Кипром мною принято решение вручить Вам орден «Достық» I степени. Само название этой награды означает «дружба» и отражает дух доверия и партнерства, являющихся основой отношений Казахстана с Вашей страной. Желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также новых достижений во благо и процветание дружественного народа Кипра, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кипра поблагодарил Главу государства за вручение высокой награды.
– Для меня большая честь от имени народа Кипра принять эту награду, которая олицетворяет дружбу между двумя странами. Сегодняшний визит отражает нашу общую решимость и твердую политическую волю к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, – сказал Никос Христодулидис.