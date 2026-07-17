Президент обсудил с Премьер-министром Камбоджи вопросы сотрудничества

Президент

На полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства заявил о том, что Казахстан высоко ценит партнерство с Камбоджей, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения.

Президент Казахстана подчеркнул, что имеется большой потенциал для придания позитивной динамики торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. В число наиболее перспективных направлений для наращивания товарооборота, по мнению Главы государства, входят сельское хозяйство, текстильная промышленность, туризм, строительство, пищевая промышленность, транспорт и логистика.

В частности, Казахстан готов увеличить поставки зерна, удобрений и другой аграрной продукции. Кроме того, наша страна, входящая в число 24 лидеров индекса развития электронного правительства ООН, готова поделиться своим опытом в сфере передовых технологий.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил заинтересованность его страны в укреплении отношений с Казахстаном. Он отметил важность активизации связей между правительствами и деловыми кругами двух стран, а также выразил готовность всесторонне поддержать реализацию совместных проектов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о взаимодействии сторон в рамках глобальных и региональных структур.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Камбоджу за поддержку деятельности СВМДА, а также проинформировал Премьер-министра об инициативе Астаны по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

В завершение встречи Хун Манет пригласил Президента Казахстана посетить Камбоджу с визитом в удобное для него время.

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