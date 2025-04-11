Президент осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента

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Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Объект построен во исполнение поручения Президента по развитию города.

Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций.

Как сообщили Главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.

#президент #Шымкент #аэропорт

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