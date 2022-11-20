Президент поручил назвать одну из улиц Астаны именем Аскара Забикулина и установить его бюст

У 28-летнего Аскара остались жена и двое детей.

Фото пресс-службы МЧС РК

По поручению главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц Астаны будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

По информации МЧС РК, сегодня в больнице скончался 28-летний Аскар Забикулин, который героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

У Аскара остались жена и двое детей.

Трагедия произошла в Астане при сильном пожаре в 15-этажном доме. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Пожарный Аскар Забикулин снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем. Он получил 80% ожога тела.

С 16 ноября Аскар Забикулин находился в реанимации столичной больницы в крайне тяжелом состоянии.