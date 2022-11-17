Фото: пресс-служба МЧС РК
Происшествия , Общество

Огнеборцы пострадали при пожаре в Астане: глава МЧС прокомментировал инцидент

Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин прокомментировал ситуацию со спасателями, которые пострадали при пожаре в одной из многоэтажек в городе Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственной жизнью, пожарные спасли 5 человек, в том числе 1 ребенка, и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей.

Один из них – сотрудник пожарной службы Аскар Забикулин – спустился по спасательной веревке с 12-го на 11-й этаж, чтобы попасть в квартиру через окно. Он снял боевку и в камуфляже прошел через горящие комнаты, нашел бабушку 80 лет и ее 22-летнюю внучку и вынес из огня. Герой также успел забежать в соседнюю квартиру и спасти 10-летнего ребенка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

Глава МЧС прокомментировал решение пожарного снять боевую одежду с учетом особенности и риска (иначе он не мог проникнуть в помещение).

«Это первичная информация. Сейчас по данному факту проходит служебное расследование, потому что любой факт травмирования на пожаре подразумевает расследование для оценки действия руководящего состава и самого сотрудника», – сообщил министр. 

Ильин подчеркнул, что ситуация с пострадавшими спасателями находится на контроле.

«После командировки я посещу обоих в зависимости от ситуации в медицинском учреждении, если допустят. Сейчас начальнику Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны поставлена задача по работе с семьей, чтобы он оценил ситуацию и оказал помощь, в том числе и психологическую. Будем надеяться на положительную динамику...», – заключил министр. 

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени, Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

По информации управления общественного здравоохранения Астаны, все 4 пострадавших в том пожаре сейчас в многопрофильной городской больнице №1.

Помощник оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения 28-летний Аскар Забикулин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, получив ожог 3 степени.

У командира отделения пожарной части №10 34-летнего Аяна Кемпирова общее состояние средней степени тяжести.

2 пациентки получают лечение в отделении токсикологии. У обеих состояние средней степени тяжести с улучшением.

Лечение и обследование получают в полном объеме.

 

 

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