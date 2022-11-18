Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали о подвигах огнеборцев, пострадавших при спасении людей на пожаре в квартире многоэтажного дома в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, 16 ноября в 10:43 часов подразделения ДЧС Астаны выехали на пожар в квартире по адресу: проспект Бауыржана Момышулы, 14. Пожарно-спасательные подразделения – 26 человек личного состава и 6 единиц техники – прибыли на место уже через 3 минуты. Здесь на 11-ом этаже 15-этажного жилого дома открытым пламенем горела квартира.

Пожарные-спасатели, оценив обстановку, тут же приступили к спасательной операции. Решающим направлением выбрали спасение людей из непригодной для дыхания среды, так как из окон квартир и балконов просили о помощи.

Было принято решение по спасательной веревке спуститься с 12-го на 11-й этаж и проникнуть в квартиру. Боевая одежда пожарного, а за спиной дыхательный аппарат, усложняли проход через узкий оконный проем. Время шло, а молящие крики о помощи становились всё громче. И помощник оперативного дежурного службы пожаротушения Аскар Забикулин принял решение снять с себя боевую одежду и зайти в горящую квартиру. В результате он получил ожоги различной степени тяжести.

Тем временем командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров, взломав дверь шанцевым инструментом, вошел в квартиру и вместе с Аскаром вывели женщину 80 лет и 22-летнюю девушку. Двух женщин из горящей квартиры благополучно передали коллегам.

В ту же минуту раздались очередные крики о помощи. Женщина предупреждала, что в соседней квартире, где было сильное задымление, остался ребенок. Аскар, не задумываясь, забежал туда и нашел ребенка лет 10, который от испуга спрятался на балконе.

На крики о помощи, как выяснилось позже, прибежал и проходивший мимо мужчина. Аскар с ребенком и мужчиной благополучно спустились с помощью автолестницы.

При пожаре возникла реальная угроза жизни людей, проживающим в том доме. Проявив личное мужество и оставшись верными принятой присяге, сотрудники пожарных подразделений, несмотря на сложную обстановку, оперативно провели спасательную операцию.

Сейчас жителям, оказавшимся в беде, ничего не угрожает, они живы и здоровы.

В общей сложности огнеборцы из горящей и соседней квартир спасли 5 человек, из них 2 детей, эвакуированы 10 человек.

Сейчас 28-летний Аскар Забикулин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, получив ожог 3 степени.

Состояние 34-летнего Аяна Кемпирова средней степени тяжести.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени, Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.