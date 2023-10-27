Президент посетил объекты культуры и спорта области Жетысу

Касым-Жомарт Токаев посетил село Кальпе Каратальского района области Жетысу. Он ознакомился с Домом культуры общей площадью 739 квадратных метров, рассчитанным на 200 посадочных мест. Здесь также будут функционировать творческие кружки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Затем он осмотрел спортивный комплекс села Кальпе. Общая площадь объекта составляет 887,7 квадратных метров. Модульное здание располагает спортивным залом, детской игровой площадкой и зоной воркаут.

Следующим объектом посещения главы государства стал недавно построенный в Талдыкоргане крытый ледовый каток Jetysu Аrena, где он побеседовал со спортсменами.

Спортивный комплекс был полностью построен за счет средств индивидуального предпринимателя и открыт в День Республики. Общий объем инвестиций составил около 900 миллионов тенге.

По словам предпринимателя Мухаметжана Серикулы, комплекс позволяет жителям заниматься такими зимними видами спорта, как шорт-трек, хоккей и фигурное катание. Кроме того, здесь созданы условия для паралимпийского следж-хоккея. В стране функционируют две ледовые арены, предназначенные для этого вида хоккея, одна из которых расположена в Астане, а другая – в Талдыкоргане.

Общая площадь объекта составляет 2235,8 квадратных метров. Комплекс оснащен профессиональным технологическим оборудованием, в том числе холодильником, льдогенератором и спортивным инвентарем, что позволяет проводить непрерывный круглогодичный тренировочный процесс. Ледовая арена соответствует международным стандартам Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность предпринимателю за его деятельность на благо страны.

В беседе со спортсменами президент отметил, что государство будет и дальше оказывать поддержку данной сфере и поприветствовал активное занятие молодежи спортом.