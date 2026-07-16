Президент приветствовал готовность CATL к строительству в РК завода по выпуску аккумуляторов

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с сопредседателем cовета директоров Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) Пань Цзянем перспективы долгосрочного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства приветствовал готовность CATL к строительству в нашей стране завода по выпуску аккумуляторных батарей. Данное предприятие может стать первым производством подобного масштаба в Центральной Азии.

Президент отметил, что Казахстан имеет все возможности для формирования полного производственного цикла от переработки сырья до выпуска готовой продукции.

В свою очередь Пань Цзянь сообщил, что CATL рассматривает Казахстан как важного и надежного партнера для реализации совместных проектов по ключевым направлениям деятельности компании. В данном контексте глава СATL отметил, что его компания может оказать содействие Казахстану в достижении стратегической цели – углеродной нейтральности к 2060 году.

Contemporary Amperex Technology (CATL), основанная в 2011 году, является мировым лидером по производству аккумуляторов для электромобилей (40% рынка) и входит в число крупнейших публичных компаний Китая. По итогам 2025 года объем реализации аккумуляторной продукции CATL достиг 661 ГВт/ч, выручка составила 62,6 млрд долларов, чистая прибыль – 10,6 млрд долларов. 

#Токаев #Китай #завод #CATL

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