Президент рассказал, какие изменения произошли с 2019 года

Выступая на IV заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев подвел итоги развития страны за последние пять лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства заявил, что С 2019 года экономика Казахстана выросла на 15,5% в реальном выражении.

«ВВП страны достиг 288 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения увеличился почти на 46%, превысив 14 тысяч долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 45% и составил 140 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в полтора раза, составив в прошлом году свыше 19 триллионов тенге», - отметил президент.

По словам Токаева, государство значительно усилило поддержку аграриев. Прошлой осенью были собраны рекордные 27 миллионов тонн зерна.