Президент рассказал, какие изменения произошли с 2019 года

Экономика,Президент
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Выступая на IV заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев подвел итоги развития страны за последние пять лет, передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Глава государства заявил, что С 2019 года экономика Казахстана выросла на 15,5% в реальном выражении.

«ВВП страны достиг 288 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения увеличился почти на 46%, превысив 14 тысяч долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 45% и составил 140 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в полтора раза, составив в прошлом году свыше 19 триллионов тенге», - отметил президент.

По словам Токаева, государство значительно усилило поддержку аграриев. Прошлой осенью были собраны рекордные 27 миллионов тонн зерна.

«Более чем в 5 раз выросли инвестиции в образование и науку, в 3,5 раза – в здравоохранение и социальное обслуживание, почти в 3 раза – в транспортную отрасль. За это время возведено более 500 школ, открыто множество медицинских, спортивных и других социальных объектов. Построено и реконструировано почти 4400 километров автомобильных дорог, запущены новые железнодорожные линии, созданы десятки новых производств», - подчеркнул глава государства.

#Токаев #экономика #итоги #курултай

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