Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Веры Сидоровой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой.
– Вера Васильевна прошла славный трудовой путь от агронома до исполняющей обязанности Председателя Президиума Верховного Совета КазССР. Внесла заметный вклад в освоение казахстанской целины, социально-экономическое развитие страны. Веру Васильевну отличали высокие личные качества и твердые жизненные принципы. Примером подлинного патриотизма и борьбы за справедливость стало ее участие в оказании помощи студентам во время декабрьских событий 1986 года, – говорится в телеграмме.