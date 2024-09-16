Президент высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства поблагодарил Олафа Шольца за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.

« Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей », – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия.

« Я благодарю Вас за приглашение и возможность обсудить наши двусторонние отношения и способствовать их продвижению. Примечательно, что меня сопровождает солидная делегация деловых кругов » , – подчеркнул канцлер Германии.

Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.