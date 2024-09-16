Президент высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства поблагодарил Олафа Шольца за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.

«Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия.

«Я благодарю Вас за приглашение и возможность обсудить наши двусторонние отношения и способствовать их продвижению. Примечательно, что меня сопровождает солидная делегация деловых кругов», – подчеркнул канцлер Германии.

Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве» , – заявил глава нашего государства.
#Токаев #Германия #Украина #Шольц

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