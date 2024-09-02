Президент: Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу РК отметил, что необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент констатировал, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы.

«Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров», - сказал Токаев.

По его словам, данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере.

«Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях. Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего Правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны. Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов», - сказал глава государства.

#Парламент #Токаев #послание

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