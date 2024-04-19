Президента Кыргызстана ознакомили с деятельностью «Қазақстан ғарыш сапары».

Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров в ходе официального визита в Республику Казахстан посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе посещения были представлены космические достижения Казахстана и работа сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.



Казахстанские специалисты рассказали о проводимой работе в области космического мониторинга, представили этапы создания космических аппаратов и образцы выпускаемых компонентов. Кроме того, были осмотрены участки, на которых проводятся работы по испытанию спутников перед отправкой на запуск в космос.





Главу Кыргызстана Садыра Жапарова во время посещения центра сопровождал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Внимание было также уделено партнерству двух стран в космической отрасли.

