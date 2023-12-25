Президентская ёлка состоялась в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил на своей странице в Instagram, что для детей провели президентскую елку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В праздничные дни проводим для детей новогодние ёлки. На ёлку от имени главы государства были приглашены 200 детей.

Это дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Для детей было организовано красочное шоу-представление. В качестве новогодних подарков были вручены сертификаты на приобретение одежды, мягкие игрушки, спортивные рюкзаки и др.

Новогодние елки для детей также организовывают и районные акиматы. Желаю каждой семье, каждому ребенку крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний!

Мы со своей стороны продолжим работать над тем, чтобы создавать условия для наших детей и родителей!» - написал аким столицы.