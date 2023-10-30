Причины перебоев с водоснабжением в Астане объяснили в акимате

В акимате Астаны объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: пресс служба акимата Астаны

«Вчера были перебои с водоснабжением. В основном это происходило в правобережной части города. Это связано с тем, что почти все насосно-фильтровальные станции столицы расположены в Алматинском районе. Естественно, при ограничении подачи электроэнергии, насосное оборудование также было у нас на паузе пару часов. Это повлияло на подачу водоснабжения.

В течение прошедшей ночи все вопросы были решены. Водоснабжение в полном объеме было отрегулировано», - сказал в ходе онлайн-брифинга в Службе коммуникаций Астаны первый заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.