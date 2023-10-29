Правый берег столицы погрузился во тьму

Жители правого берега Астаны сообщают о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах, передает Kazpravda.kz

Фото: don24.ru

По информации пресс-службы Министерства энергетики на "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации.

"В 21.58 29 октября 2023 года произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ, причину выясняем. Под ограничением подстанции Астана-РЭК: ПС Астана, ПС Городская, Центральная ПС Промзона, ВПР, Степная, ЧЛЗ, ПН. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации", - говорится в сообщении Минэнерго.

Когда устранят последствия аварии не уточняется.