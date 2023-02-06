Прием заявок на льготное автокредитование стартовал в Казахстане

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В Казахстане сегодня, 6 февраля, в 10 часов по времени Астаны открылась регистрация для физических лиц на включение в список участников программы льготного автокредитования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заявку можно подать на официальном сайте Фонда развития промышленности - autonesie.kz.

Ранее заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров рассказал, как пройти регистрацию на платформе для приема заявок по программе льготного автокредитования.

"Для регистрации заходим на сайт autonesie.kz. На главной странице нажимаем клавишу "Подать заявку". Затем выбираем ключ ЭЦП. В этот момент во всплывающем модальном окне высветятся уже подтянутые имя и отчество, ИИН заявителя. Нужно будет вбить только номер телефона и выбрать автопроизводителя. Это очень важно, потому что выбранного автопроизводителя после регистрации на платформе поменять будет невозможно", – объяснил замглавы Фонда развития промышленности.

Далее нужно будет ознакомиться с условиями договора оферты и подписать заявку путем выбора ключа ЭЦП и ввода пароля.

После проверки заявки появится всплывающее окно либо в одобрении заявки и включении в пул участников, либо в отклонении заявки по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе; если у него имеется актуальная заявка на платформе; если закончился доступный лимит средств у банка-участника.

"После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте заявителю необходимо будет обратиться в автосалон для получения счета на оплату и потом идти в банки-участники программы", – заключил Ринат Гаппаров.