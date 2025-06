фото из архива "КП"

Согласно ей, Байконур уже в скором времени может стать глобальной точкой притяжения, сочетающей в себе научный интерес, туристскую дестинацию и возможности инструментов «мягкой дипломатии».

О том, что легендарный космодром выйдет на новый, теперь уже туристический уровень, в начале мая текущего года заговорил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, заверивший, что «есть четкий план» и что «нахождение такого уникального космодрома на нашей территории – это, безусловно, для туризма большой ценный объект».

К слову, заговорили о развитии туризма на Байконуре еще в 2017 году. Крымбек Кушер­баев, в то время аким Кызылординской области, на заседании Правительства заверил, что уже изучен опыт космического туризма в США, где американский аналог космодрома Байконур – мыс Канаверал – ежегодно посещают около трех миллионов туристов. И вроде как уже тогда была подготовлена совместно с Роскосмосом концепция создания развлекательной турзоны «Байконур». Правда, предупредили: будет, конечно, не кластер, а развлекательная зона масштабом поменьше. Тогда же Крымбек Кушербаев попросил Премьер-министра включить создание развлекательной туристской зоны «Байконур» в план мероприятий по реализации Концепции развития туристской отрасли до 2023 года.

Судя по всему, планы восьмилетней давности не смогли воплотиться в жизнь – причины неизвестны. Но сейчас на старте новый документ – Концепция по развитию туризма на комплексе «Байконур», разработанная экспертами АО «Национальная компания Kazakh Tourism».

Подробнее содержание концепции и ее цели раскрыл председатель компании Кайрат Садвакасов. Дополнительные комментарии дал бренд-менеджер проекта Аскар Джапаров.

Глава Kazakh Tourism предупредил: пока этот проект в стадии разработки, но дедлайном определен конец июня. Дальше документ перейдет в Министерство туризма и спорта, другие заинтересованные госорганы. Сейчас же Kazakh Tourism генерирует свое видение развития Байконура исключительно с точки зрения туризма.

Тем не менее предварительная презентация уже состоялась: Kazakh Tourism представил проект концепции на фасилитационной сессии Baikonur: From Silk Way to Milky Way с участием представителей науки, бизнеса и госсектора и в присутствии председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП, а также РГП «Инфракос», который с 2025 года состоит в консорциуме с участием Kazakh Tourism по совместному развитию космического туризма, астротуризма и культурно-познавательного туризма на площадках комплекса «Байконур».

– В ходе презентации была рассмотрена не только концепция, но и в целом все аспекты по проекту, который несет в себе идеологическую, образовательную и, что немаловажно, дипломатическую ценность, ведь это своеобразный международный портал космической дипломатии. Мы поделились планами, получили обратную связь, в том числе взяли на карандаш те проблемы, с которыми сталкивается бизнес. В итоге появились новые идеи, – говорит глава компании. – Следующий раунд – создать план мероприятий к этой концепции и также запустить на всеобщее обсуждение.

Кайрат Садвакасов подчеркнул: космодрому не в новинку быть туристской дестинацией. Комплекс используется для этих целей уже давно: лет 12 назад казахстанские туристические компании получили доступ к обслуживанию туров на космодроме, и это направление неторопливо развивалось.

– Желающие смиренно относились к тому, что для получения доступа на объект требуется 55 дней – это для иностранцев и около двух недель – для казахстанских граждан. Активной рекламы все это время не было, но всегда было понимание, что космодром вернется из долгосрочной аренды, а это обязывало к действию. Процесс передачи «Гагаринского старта» завершен, теперь надо нарастить посещения этой площадки. В концепции так и записано: необходимо дать возможность в первую очередь школьникам и студентам посещать этот объект в рамках учебной программы. Подобный опыт «выездных уроков» у нашей команды уже есть: были туры павлодарских школьников в Туркестанскую область, где урок истории прошел прямо в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи, – продолжил глава Kazakh Tourism.

Правда, вопрос, кто будет спонсировать ученические экскурсии, остается открытым. Возможно, это будет гибридное финансирование: частично оплатят родители, часть – спонсоры.

Акцент на подрастающем поколении разработчики концепции делают неспроста, тут по принципу «чем раньше, тем лучше»: чем раньше дети узнают больше о космодроме, чем глубже проникнутся этой поистине космической историей, тем больше у нас, у республики, шансов получить грамотных инженеров, талантливых технарей, а может, среди приехавших окажется будущий космический исследователь.

Кто же будет осуществлять организацию туров, когда туристов станет в два-три раза больше (концепция на это и рассчитана, пока комплекс ежегодно посещает не более 10–12 тыс. гостей)? Однозначно, что это не будет единый оператор-монополист: нет смысла создавать «узкое горлышко». Зайти на этот рынок смогут все туркомпании, имеющие налаженный контакт и доверие со стороны Космического комитета и «Инфракоса».

Другой вопрос – сам турпродукт, и вот тут можно, как говорится, разгуляться. Турпакеты могут быть самыми разными – по длительности пребывания, по сервису и логистике. Сейчас самый длинный тур длится шесть дней; но на самом деле все знаковые места можно посмотреть и за один день, пересесть с самолетов на поезда, тем самым значительно удешевив поездку.

Безусловно, при любом сроке пребывания на космодроме гвоздем программы станет Площадка № 1 и еще ряд объектов, которые переходят в ведение Казахкосмоса, они и сформируют тот самый костяк «космического» бренда.

На вопрос, потянет ли незатейливая местная инфраструктура концептуальные планы, эксперты отвечают: а это уже чисто рыночный механизм.

– Мы даем сигнал бизнесу: «Вот концепция, мы предполагаем, что через пять лет туристский поток увеличится минимум в два раза». Бизнес отвечает: «Покажите мне поток, и я создам условия». С одной стороны, похоже на извечное «яйцо или курица». С другой – обычный рынок. Точно так же обстоят дела с перевозчиками, будь то местные таксисты или авиаперевозчик, – считают в Kazakh Tourism.

Кстати, насчет логистики. Проблем с ней нет никаких, заверили в нацкомпании. Добраться до Кызылорды не составляет труда, хоть на поезде, хоть по воздуху; а там уже разнообразный локальный транспорт и прекрасная автотрасса Западная Европа – Западный Китай. Местное население давным-давно зарабатывает на этом маршруте: есть и частные перевозчики, и государственные.

А еще в Кызылординской области есть аэропорт Крайний, в семи километрах от центра Байконура. Вопрос, какие авиакомпании смогут туда «зайти», скоро должен решиться. Но опять-таки, отметили разработчики концепции, тут многое зависит от турпотока: будет он высок, будут туда летать и крупные авиакомпании.

– Одна из задач концепции – создать дополнительные рабочие места в регионе. Увеличенный турпоток должен трансформироваться в повышенный доход и занятость местного населения. Проект в целом поспособствует развитию региона, иначе и быть не может – будет задействована вся инфраструктура. Любой отдых – это отдых для туриста, а для бизнеса – способ заработать. Будет спрос, будет и предложение. На те же рабочие руки, которые все это будут воплощать, – говорит Кайрат Садвакасов.

Повышенный доход местного населения – это хорошо. Но не случится ли перегибов, когда за скромные услуги будут ломить цену? Так можно и туристов отвадить …

На этот счет разработчики спокойны. Пребывание в Байконуре в межпусковой период, то есть когда не получится увидеть старт космического корабля, вполне по карману среднестатистическому гражданину страны, считают в Kazak Tourism.

А повышаются цены исключительно в пусковой период, их рост в сезон – абсолютно закономерная реакция бизнеса во всем мире. Так что ограничивать сервис в плане ценообразования вряд ли получится, но, допустим, можно попробовать регулировать стоимость цен в гостевых домиках в обмен на сертификацию или рекламу.

Момент, на котором разработчики делают особый акцент, – необходимость развития не только событийного туризма на ракетно-космическом комплексе, как это есть сейчас, а стремление к тому, чтобы сделать Байконур интересным всегда.

Мы привыкли воспринимать Байконур узко: ракета полетела – и все, больше там ничего интересного. А на самом-то деле это больше 6 тыс. кв. км – территория, вмещающая в себя восемь Нью-Йорков!

– Да, мы мало в целом говорим о космодроме в отрыве от запусков, в первую очередь потому, что это все же режимный, закрытый объект. Но сейчас все только начинается, как когда-то было с урочищем Бозжыра, о котором никто не знал, а сейчас это популярнейшее туристское направление. Но, уверен, мы постепенно придем к широкой осведомленности и популярности космодрома, – заявил медиааналитик Аскар Джапаров, вплотную сотрудничающий с разработчиками концепции.

Есть в планах у бренд-менеджера идея закрепить на Байконуре самый что ни на есть космический праздник – Юрьеву ночь (Yuri’s Night) – международный праздник 12 апреля отмечается каждый год в знак памяти о первом полете человека в космос. Цель Юрьевой ночи – повысить интерес к исследованию космоса. Уже несколько десятилетий праздник проводят в разных местах, его знают в 46 странах, как-то его посетил Рэй Бредбери. И, как говорит Аскар Джапаров, сам бог велел проводить это событие на Байконуре.

– Сколько ясных голов собрались в одном месте и смогли в буквальном смысле покорить космос. Байконур – это уникальный бренд: и национальный, и территориальный, и вселенский! И, что важно, это абсолютно не политический бренд: какие бы ни были времена, на космодроме продолжалось и продолжается международное сотрудничество. И уж точно не следует рассматривать комплекс как «тяжелое наследие Советского Союза», – считает медиаэксперт. – Для Казахстана космодром несет массу смыслов: это и музейная ценность, и культурно-образовательная, и научная, и туристическая. Президент не раз говорил: нам нужен наукоград. Так вот же он! В наших силах привлечь девелоперов, восстановить необходимую инфраструктуру – на самом деле это не потребует громадных инвестиций.

Разработчики концепции настроены еще и на то, чтобы переломить стереотип в умах казахстанцев по поводу того, что Байконур – российский. Для этого нужна планомерная и последовательная информационная кампания.

– Мы владеем космодромом, у нас большое количество научных достижений, но этот успех не вложен в головы внутренней аудитории, молодое поколение почти ничего не знает о происходившем там. Байконур генерирует огромное количество мифов и легенд, нарративов, но нам не хватает глубины этого понимания. А общество должно проникнуться, что это – наше, что Казахстан уникален, имея такое достояние. Но мы будем действовать последовательно: сначала концепция – нам нужен документ государственного планирования, потом инфраструктура, дальше – маркетинговая кампания, – пояснил Аскар Джапаров.

В Kazakh Tourism также уверены: концепция должна оказать большое влияние на статус и значимость Байконура в Казахстане и мире. И выгоды от этого будут поколенческие.