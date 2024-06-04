Нефтяной терминал Аскара Кулибаева вернули государству

Возврат активов
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прокуратура установила, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генеральная прокуратура РК сообщила о возврате в госсобственность крупного нефтяного терминала на Каспии, передает Kazpravda.kz

«По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск был заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву», - говорится в официальной информации.

Прокуратура установила, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева.

«Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу», - добавили в ГП РК.

#нефть #возврат #госсобственность #терминал #Аскар Кулибаев

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