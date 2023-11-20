Утверждены требования к банкам по предоставлению услуг казахстанцам с инвалидностью

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане принят единый национальный стандарт финансового обслуживания лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

Фото: Kazpravda.kz

В 2020 году совместно с комиссией по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева при агентстве создана специальная рабочая группа по вопросам повышения уровня доступности и качества финансовых услуг для лиц с инвалидностью.

«С учетом мирового опыта в рамках рабочей группы разработаны и приняты методические рекомендации по обеспечению физической и информационной доступностью лиц с инвалидностью (ЛСИ), которые 3 года апробировали банки. Также банки разработали индивидуальные планы по модернизации технической инфраструктуры отделений, адаптации сайтов и мобильных приложений, подготовке квалифицированного персонала по работе с инвалидами.

Совместно с международными организациями и центральными банками зарубежных стран, имеющими прогрессивный опыт в повышении финансовой доступности и финансовой инклюзии, проведено обучение персонала финорганизаций», – перечислили в агентстве.

Сейчас 350 отделений банков в 28 городах страны частично адаптированы под потребности ЛСИ. Эти отделения можно найти с помощью интерактивной карты доступности на интернет-портале Fingramota.kz.

В рамках реализации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов по инициативе агентства комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК утвердил национальный стандарт «Требования к финансовым организациям по предоставлению услуг лицам с ограниченными возможностями».

«Эти требования включают адаптацию зданий финорганизаций для ЛСИ, обучение и повышение компетенции персонала для работы с клиентами с инвалидностью, устанавливают особенности их обслуживания.

В рамках нацстандарта банки будут обеспечивать безбарьерную среду и равный доступ к финуслугам для всех категорий лиц с инвалидностью», – заключили в АРРФР.

#банки #общество #инклюзия #инвалиды #АРРФР #нацстандарт

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