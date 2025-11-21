Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева вернул в Мажилис со своими корректировками бюджетные законы. Участие в заседании также приняли Премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, председатель Нацио­нального банка Тимур Сулейменов, члены Правительства, представители государственных органов и национальных компаний.

Среди ключевых задач законов «Об объемах трансфертов общего характера между рес­публиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы», «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» – устранение диспропорции между финансовыми возможностями регионов, имеющих различный экономический потенциал, что обеспечит доступ граждан к равному уровню услуг, гарантированных государством, вне зависимости от региона проживания.

Приоритетной задачей трехлетнего бюджета, разработанного в рамках реализации поручений Главы государства и в соответствии с новым Бюджетным кодексом, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, остается исполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

– По поручению Президента страны Касым-Жомарта ­Токаева в следующем году расходы рес­публиканского бюджета в социальной сфере увеличатся в сравнении с текущим годом на 298 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на увеличение социальных выплат, развитие системы здравоохранения, а также науки и высшего образования. Значительная сумма выделена на поддержку реального сектора экономики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности. Общая сумма средств, передаваемых в местные бюджеты, включая субвенции и целевые трансферты, увеличится на 10,5%, или 531 миллиард тенге, и составит 5,5 триллиона тенге, – отметил Маулен Ашимбаев.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде, как следует из закона, составляют расходы социальной сферы – 33,8 триллиона тенге: 10,7 триллиона тенге в 2026 году, 11,0 триллионов тенге в 2027 году и 11,5 триллиона тенге в 2028 году. Так, в 2026 году на социальное обеспечение и социальную помощь предусмот­рено 6 833,0 миллиарда тенге, а на инвестиции в человеческий капитал – 3 964,0 миллиарда тенге, включая сферы образования, науки и высшего образования, здравоохранения, туризма и спорта, культуры и информации.

Как было отмечено на заседании, средства направляются на улучшение благосостояния граждан через выстраивание экономической модели с учетом возможных рисков бюджетной политики и адаптацией к текущим реалиям. Так, в прогнозируемом периоде среднегодовой темп роста в сельском хозяйстве составит 3,9%, в строительстве – 11,0%, в торговле – 6,7%, в обрабатывающей промышленности – 6,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,8%, в сфере услуг – 4,9%, в сфере транс­порта и складирования – 10,1%, информации и связи – 6,8%. В частности, как следует из норм закона, расходы на реальный сектор экономики обусловлены развитием агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры на республиканском уровне, предпринимательства, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также проектов модернизации сфер водных ресурсов и ирригации, экологии и природных ресурсов.

– На сегодняшнем заседании депутатами поднят ряд важных вопросов о диверсификации экономики, объеме государственного долга, налоговых поступлениях и уровне инфляции. Кроме того, обсуждены перспективы развития сельского хозяйства, парафискальных платежей и регионального развития. Надеемся, что Правительство примет во внимание замечания и предложения, озвученные сегодня сенаторами, и в дальнейшем проведет соответствующую работу. Сенат Парламента, в свою очередь, и в дальнейшем готов активно работать совместно с Правительством в этих направлениях», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам заседания палаты.

В ходе обсуждения закона об объемах трансфертов общего характера с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в принятый Мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 миллиарда тенге.

Кроме того, при обсуждении закона о республиканском бюджете сенаторы приняли решение выделить дополнительные деньги для дальнейшего содействия развитию регионов. В частности, до 37,9 миллиарда тенге депутаты предложили увеличить финансирование систем теплоснабжения, в том числе 9,8 миллиарда тенге предусмотрено уже в 2026 году. Затраты на развитие тепло-, электроэнергетики составили 7,7 миллиарда тенге, 4,7 миллиарда из которых – также в следующем году. Общий объем расходов на водные ресурсы и развитие газотранспорт­ной системы в 2026 году, согласно предложениям сенаторов, также вырастут и будут равны 2,3 миллиардам тенге и 5,5 миллиардам тенге соответственно. Для берегоукрепительных работ в этот период выделено 2,2 миллиарда тенге, а на содействие развитию отраслей промышленности – 1,5 миллиарда тенге.

Также в ходе обсуждения рес­публиканского бюджета сенаторами перед членами Правительства были подняты актуальные вопросы. Речь шла как о важнос­ти решения вопросов экономического характера в целом, так и о задачах развития сел, повышении благосостояния граждан и более полной реализации потенциала регионов. В этой связи Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон для эффективной реализации обозначенных инициатив.

Также сенаторы подняли вопрос привлечения инвестиций. Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, заимствования должны привлекаться в основном на коммерчески привлекательные и окупаемые проекты, которые впоследствии в процессе эксплуатации путем получения доходов в бюджет позволяют обслуживать долги, привлеченные на строительство.

В качестве примера приведены автодорожные проекты, которые уже приносят большую отдачу. В прошлом году в бюджет с платных дорог поступило 48 млрд тенге, из них 10 млрд – от иностранных транспортных средств, проезжающих транзитом. За 10 месяцев этого года получено уже 72 млрд тенге, из них 17 млрд – от иностранных автомобилей.

Олжас Бектенов подчеркнул, что данную работу Правительство будет продолжать. При этом отдельным экспертам важно учитывать общий экономи­ческий эффект, который дают объекты, построенные за счет заимствованных средств.

– Где проложена высококлассная магистраль, там и экономическая активность совсем другая. Не учитывается почему-то, что вдоль этой дороги построе­но 50 АЗС, 100 придорожных кафе. Это занятость, уплаченные налоги и это все есть экономический рост. Если не вкладывать в такие инфраструктурные проекты, то естественно, развития не будет. Поэтому это, на наш взгляд, те заимствования, которые с умом привлекаются и расходуются, дают серьезный эффект для экономического развития. Мы будем внимательно подходить к тому, на какие проекты расходовать и привлекать такие средства, – подчеркнул Премьер-министр.

Поинтересовались депутаты и тем, какие шаги предпринимает Правительство по оптимизации бюджетных расходов. Глава Кабмина сообщил, что в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период базовые расходы были сокращены с 15% до 12%. При этом серьезная нагрузка на бюджет сохраняется в социальной сфере. По словам Премьер-министра, социальные пособия и различные меры поддержки составляют порядка 60% от общего объема государственного бюджета.

– В республиканском бюджете в течение долгого времени эти расходы составляли свыше 40%. При формировании бюджета на трехлетку нам удалось эту цифру снизить до 38%, но задел еще большой есть. И мы эту работу будем проводить. Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по различным объективным факторам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать, он должен работать. Государство его содержать не должно и не будет, – отметил Олжас Бектенов.

Не обошлось на заседании и без вопроса о госдолге, который сегодня составляет 23,6% к ВВП. Олжас Бектенов ответил, что, согласно общепризнанной мировой методологии, такой уровень госдолга признается низким. К примеру, во многих развитых странах данный показатель превышает 50%, 80% и даже свыше 100% к ВПП в отдельных государствах.

– Не призываю к такой прак­тике. Напротив, считаю, что уровень госдолга Казахстана должен быть низким, и Правительство над этим работает. Подтверждением комфортного уровня госдолга является оценка со стороны международных финансовых организаций, в частности, известных рейтинговых агентств. Так называемая «большая тройка» хорошо нас оценивает, это Fitch, Moody’s и S&P. У нашей страны инвестиционный рейтинг единственный в регионе. Достаточно неплохая, на наш взгляд, оценка финансовой устойчивости. Это, в свою очередь, позволяет нам на выгодных условиях привлекать внешние заимствования. К примеру, в конце октября мы разместили евробонды под 4,4%. Это хороший показатель того, что международные инвесторы верят в Казахстан и вкладывают деньги под такой процент, – отметил Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения повестки заседания концептуально сенаторы оба закона поддержали, но, инициировав внесение ряда изменений, направили их в Мажилис со своими поправками.