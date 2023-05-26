Природный пожар в Абайской области локализован

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
158

Пожар, бушующий пятый день в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы», локализовали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перекинулся с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию ГЛПР «Семей орманы». Площадь пожара достигла 3 500 га.

Вечером 25 мая его удалось локализовать благодаря круглосуточной работе противопожарных подразделений, привлечению авиа- и наземной техники. Общая площадь локализации составила около 3 500 га.

Лесной пожар по-прежнему тушат более 800 человек, свыше 200 единиц техники, пожарный поезд. 10 вертолетов сбросили на очаги 892,5 тонны воды.

По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности.

На месте пожара идет окарауливание с использованием ранцевых и шанцевых инструментов.

Ситуация находится на контроле, техника и личный состав готовы продолжить оперативное реагирование для ликвидации загораний.

 

#ЧС #Абайская область #МЧС #пожар #лес #тушение #Семей орманы #локализация

Популярное

Все
Музей вернул народу имена
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Запланированная неэффективность
Стоимость социально-значимых продуктов завышали в Жезказгане и Сатпаеве
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Школа, построенная светлым человеком
Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау
Маулен Ашимбаев поднял проблемы дефицита воды в Туркестанской области
Медики-алашординцы – жертвы политических репрессий
Готовимся к Азиаде
Ограниченный выбор
Синий и желтый
Чудо прозрения
За каждым делом – судьба человека
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Иностранец на грузовом поезде пытался пересечь границу Каза…
Тайфун «Мавар» отклоняется в сторону Японии
Казахстанца, подозреваемого в убийстве 6-летней давности, э…
Повис на высоте 4-го этажа: свидетелями спасения мужчины ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]