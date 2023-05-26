Природный пожар в Абайской области локализован

Пожар, бушующий пятый день в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы», локализовали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перекинулся с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию ГЛПР «Семей орманы». Площадь пожара достигла 3 500 га.

Вечером 25 мая его удалось локализовать благодаря круглосуточной работе противопожарных подразделений, привлечению авиа- и наземной техники. Общая площадь локализации составила около 3 500 га.

Лесной пожар по-прежнему тушат более 800 человек, свыше 200 единиц техники, пожарный поезд. 10 вертолетов сбросили на очаги 892,5 тонны воды.

По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности.

На месте пожара идет окарауливание с использованием ранцевых и шанцевых инструментов.

Ситуация находится на контроле, техника и личный состав готовы продолжить оперативное реагирование для ликвидации загораний.