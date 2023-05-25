Десять вертолетов тушат лесной пожар в Абайской области

Фото пресс-службы МЧС РК

В тушении лесного пожара в Абайской области задействованы 10 вертолётов МЧС-5, МО-3, МЭПР-2, из которых 2 вертолета производят аэровизуальный облет территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

На сегодня сброшено 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн). Общая площадь горения составляет около 3500 га.

Всего в тушении пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд.

На данный момент производится тушение на трех участках с использованием авиационной и автомобильной техники, а также производится тушение отдельных очагов ранцами и шансовыми инструментами в количестве 126 человек военнослужащими воинской части 68303 МЧС и МО.

"Тушение осложняется порывистым ветром 6-10 м/с, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густорастущих культур и солончаковых участков", - отметили в МЧС.

Вице-министром Маратом Кульдиковым и сотрудниками МЭПР произведено аэровизуальное обследование территории лесостепной зоны, по итогам которого принято решения о переброске вертолетов с водосливными устройствами на участках возгорания.

Решением исполняющего акима района Е. Селихановым объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Бородулихинском районе области Абай.

Тушение пожара осуществляется в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами. Также фронт-офисом волонтеров «Birgemiz» Абайской области организована и координируется работа волонтеров и организации на местах тушения пожара.

Продолжают работать оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай, задачами которого являются сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС. Также на месте пожара развернут работа командно-штабной машины.

По данным «Казгидромет» 24-26 мая в Бородулихинском районе области Абай ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перекинулся с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Ранее в связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались по родственникам 277 человек с санатория и подхоза. 24 мая угроза населенным пунктам была снята.

К тушению лесного пожара также привлечены военнослужащие.