Присутствие иностранных наблюдателей является подтверждением приверженности Казахстана международным обязательствам – председатель ЦИК

777 иностранных наблюдателей примут участие в мониторинге выборов в Курултай. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. Также в числе наблюдателей 138 депутатов Парламентов 41 страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЦИК

Итоговые цифры сегодня назвали на заседании Центризбиркома. Секретарь ЦИК Мухтар Ерман отметил, что прием заявок на аккредитацию завершился накануне.

«В Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 121 наблюдателя от 18 иностранных государств и 5 международных организаций. В том числе 8 человек от Миссии наблюдателей СНГ, 4 кандидатуры от МПА СНГ, 7 наблюдателей от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, 6 кандидатур от Миссии ШОС, 3 наблюдателя от Тюркской Академии. А также 93 наблюдателяиз таких стран, как Китай, США, Таиланд, Великобритания, Турция, Монголия, Индия, Индонезия, Франция, Ирак, Словакия, Узбекистан, Филиппины, Япония, Бельгия, Иордания, Сербия и Туркменистан», - проинформировал Мухтар Ерман.

В ходе заседания было отмечено, что большое количество иностранных наблюдателей свидетельствует о высоком интересе международного сообщества к историческим выборам в Курултай, проводимым в Казахстане.