Присутствие иностранных наблюдателей является подтверждением приверженности Казахстана международным обязательствам – председатель ЦИК

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

777 иностранных наблюдателей примут участие в мониторинге выборов в Курултай. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. Также в числе наблюдателей 138 депутатов Парламентов 41 страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЦИК

Итоговые цифры сегодня назвали на заседании Центризбиркома. Секретарь ЦИК Мухтар Ерман отметил, что прием заявок на аккредитацию завершился накануне.

«В Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 121 наблюдателя от 18 иностранных государств и 5 международных организаций. В том числе 8 человек от Миссии наблюдателей СНГ, 4 кандидатуры от МПА СНГ, 7 наблюдателей от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, 6 кандидатур от Миссии ШОС, 3 наблюдателя от Тюркской Академии. А также 93 наблюдателяиз таких стран, как Китай, США, Таиланд, Великобритания, Турция, Монголия, Индия, Индонезия, Франция, Ирак, Словакия, Узбекистан, Филиппины, Япония, Бельгия, Иордания, Сербия и Туркменистан», - проинформировал Мухтар Ерман.

В ходе заседания было отмечено, что большое количество иностранных наблюдателей свидетельствует о высоком интересе международного сообщества к историческим выборам в Курултай, проводимым в Казахстане.

«Количество международных наблюдателей свидетельствует о высоком международном интересе к выборам в Курултай. Их присутствие способствует открытости и гласности кампании. Это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере. Хотел бы отметить также участие наших коллег из центральных избирательных органов других стран и поблагодарить их за постоянный интерес к проводимым в Казахстане выборным кампаниям. В наблюдении за выборами в Курултай примут участие представители центральных избирательных органов 22 государств, в том числе 11 Председателей избирательных комиссий», - резюмировал Нурлан Абдиров.

#выборы #ЦИК #наблюдатели

Популярное

Все
Перспективы медных переделов
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
На основе принципа «Закон и Порядок»
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Подготовка продолжается
Заключить брак – дело серьезное
Оценка за ежедневную работу
На месте медпункта – жилые дома
Авиашоу состоялось несмотря на жару
Урожай зависит не только от погодных условий
Кульминация не за горами
Триумф Лабак-батыра
Казахстанский код будущего
Чтобы обеспечить премиальный класс
Высокая цена отказа
В столице перехватили звонок мошенников в момент передачи им 21 млн тенге
В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций
В год 35-летия закрытия Семипалатинского полигона в Курчатове проводят бесплатные экскурсии
С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна
Уборочная кампания в стране идет быстрыми темпами
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Мичуринский завод наращивает мощности
Духовное достояние народа
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Развивать потенциал молодых авторов
Диалог со временем
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Разводят в пустыне форель
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Перспективы отечественных биотехнологий
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Диалог с классиком
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Магия Хан-Тенгри
Проведено контрольное тестирование
Работать слаженно и эффективно
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
Джон ван’т Шкип у руля сборной
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности

Читайте также

В Казахстане запустили информационный ресурс по выборам в К…
Выборы в Курултай: ЦИК определил правила голосования и подв…
Жеребьёвка главных теледебатов перед выборами в Курултай со…
Подготовка продолжается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]