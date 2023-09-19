Привилегированным партнером и защитником мира назвал Казахстан генсек ООН

На полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности.

Приветствуя лидера Казахстана, генеральный секретарь ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства.

"Казахстан и ООН продолжают сотрудничество по вопросам укрепления мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития и обеспечения прав человека. Для нас Казахстан – привилегированный партнер, который является опорой мультилатерализма, проводником и защитником мира на глобальном уровне", – подчеркнул Антониу Гутерриш.

В свою очередь президент Казахстана высоко оценил деятельность Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН, подтвердив готовность и далее поддерживать его усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности.

Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность. Он также поделился с Антониу Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности организации.