Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и машины в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Парижской Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz
По информации городского акимата, градоначальник поздравил спортсменов и тренеров с выдающимися достижениями, отметив, что алматинцы принесли наибольшее количество медалей для Казахстана.
Спортсмены, среди которых серебряный призер гимнаст Нариман Курбанов и бронзовые медалисты: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев, награждены сертификатами на квартиры и денежными призами.
Все призеры получили сертификаты на 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых автомобилей.
Денежными сертификатами также поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.
Аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что спортсмены города внесли свой вклад в развитие мирового спорта и стали примером отношения к своему делу и стране.
Спортсмены поблагодарили за поддержку казахстанцев, отметив, что именно она помогла им добиться успеха.