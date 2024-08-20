Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и машины в Алматы

Олимпиада
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Дана Аменова
корреспондент

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Парижской Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации городского акимата, градоначальник поздравил спортсменов и тренеров с выдающимися достижениями, отметив, что алматинцы принесли наибольшее количество медалей для Казахстана.

Спортсмены, среди которых серебряный призер гимнаст Нариман Курбанов и бронзовые медалисты: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев, награждены сертификатами на квартиры и денежными призами.

Все призеры получили сертификаты на 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых автомобилей.

Денежными сертификатами также поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.

Аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что спортсмены города внесли свой вклад в развитие мирового спорта и стали примером отношения к своему делу и стране.

Спортсмены поблагодарили за поддержку казахстанцев, отметив, что именно она помогла им добиться успеха.

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