Проблему нехватки пастбищ решает возврат земель

По информации руководителя управления земельных отношений Ергали Тлегена, в прошлом году дефицит земель сельскохозяйственного назначения превышал 2 млн 122 тыс. га. В текущем году этот показатель уменьшился до 608 тыс. га. За все время работы по возврату неис­пользуемых пастбищ и пашни в собственность государства вернули почти 1,5 млн га земли.

С начала 2024 года в результате проведенного мониторинга и контроля над использованием земли 36 тыс. га собственники вернули добровольно, больше 5 тыс. га перешли в государственный фонд по решениям суда, 1 100 га признаны бесхозными и также перешли государству. Договоры об аренде более чем 9 тыс. га земли расторгли по причине невыполнения арендаторами взятых на себя обязательств.

До конца года планируется увеличить объем общественных пастбищ на 304 тыс. га. Делать это намерены по двум направлениям. Первое из них предполагает возврат в государственную собственность 64 тыс. га. За 10 месяцев уже возвращено 49,1 тыс. га, тем самым план выполнен на 70%. В ряде районов, включая Сарыагашский, Байдибекский, Сайрамский, Тюлькубасский, Келесский, Сузакский и Отрарский, работа в этом направлении ведется слабо.

Второе направление предполагает снижение общей потребности в общественных пастбищах на 240 тыс. га за счет организации отдаленных сезонных пастбищ и создания площадок для откорма скота. Принятыми мерами потребность в общественных пастбищах уже снижена на 95,5 тыс. га.

По поручению акима области создана рабочая группа для анализа агропромышленного комплекса региона. В рамках этой работы проведен анализ ситуации в Ордабасинском, Отрарском, Сайрамском районах и городе Арысе.

В целях развития населенных пунктов в Сайрамском районе планируется перенести площадки для откорма скота из поселка Карабулак за его пределы. Для этого планируется вернуть в государственную собственность 587 га земель. На данный момент акиматом района уже возвращено 255 га.