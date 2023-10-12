Проблему нехватки питьевой воды в Алматинской области озвучил сенатор

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По его словам, в Алматинкой области Тургенским и Енбекшиказахским групповым водопроводом снабжаются водой 105 тысяч человек, проживающих в 8 населенных пунктах, 15 дачных участках и в 1 городе районного значения, а Талгарским групповым водопроводом - 12 населенных пунктов.

При этом депутат напомнил, что на цели обеспечения водой сельских территорий из республиканского бюджета выделено 17 млрд тенге и 6 млрд из областного бюджета. Однако основная проблема заключается в том, как используются эти средства.

«В 2013 году в рамках республиканской программы «Ак Булак» для обеспечения чистой водой 12 населенных пунктов Талгарского района были реализованы работы по строительству Талгарского группового водопровода, построен очистной комплекс. Однако со дня ввода в эксплуатацию фильтровальная станция не работает. Подобные неприятные ситуации происходят также в Карасайском и Енбекшиказахском районах Алматинской области», – сказал он.

Депутат отметил, что такие условия являются недопустимыми и обратился к главе правительства для срочного принятия мер.

«Следует принять меры по переводу водопровода «Алатау» Нуринской группы из республиканской собственности в коммунальную собственность Алматинской области. Кроме того, важно проводить инвентаризацию групповых водопроводов на ежегодной и региональной основе и рассматривать системные проекты модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, необходимо пересмотреть нацпроект «Чистая питьевая вода в каждом населенном пункте» и интенсивно провести разведку ресурсов подземных вод», – заключил депутат.

В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что устаревшая водная инфраструктура страны функционирует на пределе возможностей, поэтому стоит задача создания новой.