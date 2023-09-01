Глава государства объявил о создании нового министерства водных ресурсов и ирригации

В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о создании министерства водных ресурсов и ирригации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Внедрение водосберегающих технологий – очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер. Вместе с тем сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка.

Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом «черный рынок» воды должен быть полностью искоренен. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона”, - считает Токаев.

По его словам, водные ресурсы имеют для страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы.

«Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации», - объявил президент.

Он сообщил, что в рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба.

Реформированию, по словам президента, подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании «Казводхоз», «Нуринский групповой водопровод» и другие.

Он отметил, что потребуется существенное материальное и кадровое усиление всей отрасли.

Глава государства подчеркнул, что нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии.

«Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами», - заключил он.