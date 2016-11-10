​Прочный фундамент стабильности

Социальное самочувствие

В 2005 году исследования социального самочувствия казахстанцев показали весомую поддержку политики Главы государства. Этот же результат подтвердили итоги президентских выборов – за Нурсултана Назарбаева отдали свои голоса 91,15% избирателей.

Через несколько дней по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Главы нашего государства и Президента США Джорджа Буша. Он поздравил Нурсултана Абишевича и подчеркнул: «Мы знаем, что Вы очень популярны... Я хотел бы отметить, что у Вас есть друг в лице США. Мы Вас поддерживаем и благодарим Вас за Вашу работу».

Победа Президента не воз­никла на пустом месте, она имела под собой серьезный социально-экономический фундамент. Так, по данным международных экспертов, в 2005 году внутренний валовой продукт Казахстана превысил совокупный объем ВВП семи государств Цент­ральной Азии и Кавказа. В тот год наблюдался активный рост доходов населения. В первую очередь это было обусловлено увеличением реальной заработной платы, прирост которой составил свыше 10%. Средний уровень зарплаты в нашей стране в 2005-м стал одним из самых высоких среди государств СНГ. На фоне возраставшей деловой активности казахстанцев росла численность занятых в экономике. Впервые в истории суверенного развития в 2005 году рекордное количество человек – почти две тысячи – стали обладателями президентской премии «Болашак» – таков был итог работы республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Неудивительно, что уровень «протестников», то есть абсолютно неудовлетворенных своим положением, по данным социсследования, в тот год оказался очень низким – всего 4%. Это никак не увязывалось с оценками некоторых зарубежных экспертов, воодушевленных «оранжевой» революцией в Украине и событиями в соседнем Кыргызстане.

Настроение улучшилось

Для продвижения вперед к свободной экономике и свободной нации уже была построена надежная основа – политика, в основу которой Президент страны заложил ключевой принцип «от роста экономических показателей – к повышению уровня жизни граждан» . Можно утверждать, что социальное самочувствие казахстанцев к 2005 году значительно улучшилось, поскольку за 14 лет развития Казахстана доходы, среднемесячная заработная плата повысились более чем на 20%, пенсии выросли на 17%. Еще одна важнейшая составляющая – доступные и качественные услуги здравоохранения, образования, решение жилищного вопроса. Казахстан первым в СНГ начал ипотечное кредитование. С использованием этого механизма в 2005-м строители сдали свыше 12 тыс. квартир, на 30% больше, чем годом раньше. Было значительно увеличено финансирование здравоохранения – на эти цели выделено 207 млрд тенге, на 71 млрд выше уровня 2004 года. Стартовала Госпрограмма развития здравоохранения на 2005–2010 годы. Политическая стабильность, экономический рост, социальное благополучие – вот картина 14-го года независимости Казахстана.

И еще в лексиконе 2005 года появилось новое слово – кластер: были определены семь наиболее подготовленных к кластеризации отраслей. Это туризм, грузоперевозки и неф­тегазовое машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, металлургия и производство стройматериалов.

Для верующих граждан 2005 год также стал памятным, поскольку Парламент одобрил поправки в закон по дополнительным выходным дням для празднования Курбан айта и Рождества.

Под знаком децентрализации

В 2005-м продолжились децентрализация государственного управления за счет повышения роли маслихатов и разграничения полномочий между уровнями госуправления, совершенствование системы межбюджетных отношений, введение института местного самоуправления. Вполне логично, что именно на гребне экономического успеха появилась программа политической модернизации. Это согласуется с принципом, озвученным Главой государства, что вначале надо поставить на ноги экономику, а затем продвигать политичес­кие реформы.

Каждая из политических задач, по сути, имела одну и ту же направленность, связанную с главным принципом демократии, – вовлечение граж­дан в управление страной. К слову, анализ состоявшейся в 2004 году выборной парламентской кампании выявил интересную особенность: электоральная энергия сельских жителей оказалась выше, чем у горожан. И это также дает основание говорить о верности предложенной Президентом тактики реформ, базисом которых становилось село – в 2005-м жители сел и аулов самостоятельно формировали власть, выбирая акимов.

Впрочем, даже самый распрекрасный аким не в состоя­нии выполнить обещанное без серьезных полномочий и финансовых ресурсов. Поэтому с целью совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность местного уровня власти, в 2005 году были внесены изменения в Закон «О местном государственном управлении». Еще одним важным шагом стал вступивший в 2005 году в силе Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и бюджетных отношений». Документ, в частности, закрепил полномочия районных и сельских местных исполнительных органов в законодательных актах, имею­щих отношение к определению системы госуправления. Интересно, что в нормах, определяющих полномочия местных исполнительных органов, слова «аким» и «акимы» были заменены на «акимат» и «акима­ты».

«Казправде» – 85!

Для старейшей русскоязычной газеты Казахстана 2005 год тоже стал особенным – ей исполнилось 85 лет. Глава государства прислал поздравление, в котором подчеркнул, что «Казправда» является яркой ле­тописью судеб людей и истории страны: «Все эти десятилетия она была школой профессионализма, которую прошла целая плеяда талантливейших журналистов. И сегодня «Казправда» – оперативный источник достоверной информации,.. чуткий барометр общественных настроений».

Листая газетные подшивки, словно ощущаешь тепло рук сотрудников и напряжение их труда.