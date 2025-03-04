Продолжается возврат земель

Как сообщает Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства (КУЗР), по состоянию на 12 февраля их территориальными подразделениями в отношении землепользователей было зарегистрировано 102 проверки на предмет добросовестного и целевого использования угодий общей площадью 180 тыс. га.

По словам заместителя председателя КУЗР Даулета Бижанова, в 2024 году территориальными подразделениями комитета в отношении землепользователей было проведено 1 900 внеплановых проверок на общей площади 2,9 млн га. По их результатам внесено 1 460 предписаний с требованием устранить выявленные нарушения на площади 2,4 млн га.

В текущем году таких предписаний выдано 58, и они касаются недобросовестного использования 147,9 тыс. га полей и пастбищ. По всем ранее вынесенным предписаниям территориальными подразделения­ми комитета осуществляется контроль по устранению выявленных нарушений.

– Кроме того, с начала года в госсобственность возвращены 163 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, – сообщил Даулет Бижанов. – Эти участки местными исполнительными органами будут предоставлены новым землепользователям.

По его данным, в соответствии с земельным законодательством РК при неисполнении предписаний по иску органов, осуществляю­щих государственный контроль за использованием и охраной земель, в судебном порядке производится принудительное изъятие земельных участков.

По состоянию на начало февраля 2025 года на рассмотрении в судах находится 35 исковых материалов по возврату в собственность государства угодий площадью 91 тыс. га. За минувший год из планируемых 2 млн га сельскохозяйственных земель государству возвращено 2,2 млн га. В целом за последние три года этот показатель составил 12,2 млн га.

Что касается пастбищ, то для системного решения воп­роса по удовлетворению потребнос­ти в них сельских подворий принимают­ся меры, связанные с закреплением за сельскими акиматами территорий для выпаса домашнего скота. Предусматривается расширение границ населенных пунктов, резервирование земель, а также предоставление права землепользования на пастбищные угодья.

В целом для уменьшения дефицита пастбищных угодий в 2025 году планируется возв­рат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства РК сельскохозяйственных земель площадью 2 млн га.

Учет бесхозяйных сельско­хозяйственных земель осуществляет­ся местными исполнительными органами. Так, в соответствии со статьей 164-1 Земельного кодекса РК в случаях невозможности установления личности (данных) незаконного владельца земельного участка уполномоченный орган города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, на территории которого выявлен такой земельный участок, направляет заявление для постановки его на учет как бесхозяйную недвижимую вещь в Государственную корпорацию.

По истечении года со дня пос­тановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет местный исполнительный орган, на территории которого выявлен земельный участок, обращается в суд с требованием о признании его поступившим в госсобственность.

– С учетом мер, принимае­мых комитетом, дефицит пастбищ в прошлом году по сравнению с 2023-м был снижен на 44 процента, – резюмировал заместитель председателя КУЗР. – Тем не менее нехватка пастбищ продолжает наблюдаться, особенно в густонаселенных южных регио­нах республики. Это связано с ростом поголовья сельскохозяйственных животных.