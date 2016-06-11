​Продуктивное партнерство

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Досжан НУРГАЛИЕВ

Форум, организованный Минис­терством национальной экономики РК совместно с проектом Евросоюза «Региональное развитие Казахстана», предоставил участникам конструктивную платформу для обмена мнениями по различным аспектам обозначенной темы.

По мнению представителей Министерства национальной экономики РК, межрегиональное сотрудничество может задать немалый импульс развития малому аграрному бизнесу, торговле, туризму и другим секторам. Но для этого необходимо перенимать знания и опыт у тех стран, которые в этой области опередили нас на десятилетия. Например, в странах Евросоюза именно региональные администрации зачастую выступают инициаторами и посредниками в проектах интеграции. В нашей же практике больше формализма и разговоров, нежели реальных действий.

В настоящее время разрабатывается национальный подход к межрегиональному сотрудничеству, и Правительство Казахстана активизировало усилия по содействию инициативам в этой облас­ти. В рамках данного подхода межрегиональное сотрудничество рассматривается в качестве полезной практики, способствующей диверсификации экономики, достижению результативности и качества проводимой политики на местах, включая предоставление услуг населению.

Суть проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана», реализуемого совместно с Министерством нацио­нальной экономики РК, состоит в содействии регионам в понимании того, как в условиях современного рынка нужно развивать инициативы межрегионального сотрудничества. Проект охватывает три региона республики – Мангистаускую, Кызылординскую и Восточно-Казахстанскую области, где эксперты проводят большую работу по продвижению инициатив межрегиональной интеграции в сфере развития регионального туризма, местного самоуправления и бюджетирования, развития инноваций и совершенствования государственных услуг.

В рамках форума представители Министерства национальной экономики РК, члены Представительства Евросоюза в Казахстане и эксперты проекта представили свои рекомендации по межрегиональному сотрудничеству. В ходе секционных дискуссий представители регионов приняли активное участие в обсуждении перспектив дальнейшего межрегионального сотрудничества и определили потенциальные направления взаимодействия с партнерами из других регионов. Ожидается, что эти связи могут быть консолидированы в полноценные проекты предстоящего межрегионального сотрудничества.

В своем выступлении замес­титель директора департамента межрегио­нального сотрудничества, анализа и оценки регионов МНЭ РК Жайык Шарабасов отметил, что форум открывает новые возможнос­ти для взаимодействия регионов в целях устойчивого социально-экономического роста страны.

По словам доктора Колма МакКлементса, руководителя проекта ЕС, в стране такого географического масштаба, как Казахстан, необходимо развивать совместные связи между регионами. Это важно не только из экономических и деловых соображений, но и с целью выработки совместных решений по общим проблемам, характерным для всех регионов.

– Сегодня перед всеми акиматами областей стоят задачи быть более эффективными, предоставлять качественные услуги для граждан и стимулировать диверсификацию региональной экономики. Эти цели нельзя достичь обособленно. Но, работая вместе, они смогут обмениваться идеями и воплощать совместные планы и инициативы. Это то, что происходит во всех странах Европейского союза, – отметил доктор Колм МакКлементс.

Между тем диверсификация экономики невозможна без создания рынка инноваций. С учетом этого одним из перспективных направлений сотрудничества между регионами является взаимодействие в сфере инноваций. В прошлом году в Казахстане принят Закон «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», который стал правовой основой для активизации в регионах инновационной деятельности. Сог­ласно данному законодательству, местные исполнительные органы имеют право разрабатывать собственные программы коммерциализации научных разработок. Кроме того, вузы и научные центры обязаны отчислять не менее 2% от бюджетных грантов на коммерциа­лизацию технологий.

Как отмечает эксперт проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана» Дамир Егизбаев, в рамках проекта в трех пилотных регионах страны были проведены встречи с представителями научных центров, бизнеса и власти, в ходе которых даны рекомендации по вопросам коммерциализации инновационных разработок.

Анализ показывает, что на сегодня для всех регионов наиболее проб­лемными остаются два вопроса, из-за которых дело не идет в гору. Во-первых, это правильное оформ­ление заявок на финансирование, где должна быть раскрыта суть целесообразности новаций с точки зрения их коммерческой ценности. Во-вторых, чтобы получить деньги под конкретные инновационные проекты, претендующие на продвижение в рынок, авторам нужно заблаговременно позаботиться об интеллектуальной собственности.

– В своей работе мы объясняем региональным инноваторам, как правильно оформлять заявки на получение авторского свидетельства и как в целом продвигать свои проекты на рынок. В нынешнем году планируется три источника финансирования инноваций: по линии НАТР, Минобразования и в рамках проекта Всемирного банка «Стимулирование продуктивных инноваций», – сообщил Дамир Егизбаев.

Реализаторы проекта уверены, что если в трех пилотных регионах дело примет позитивный оборот, то это придаст импульс активности и другим регионам, где также есть немало продуктивных идей в сфере инноваций. В целом по республике на финансирование инновационных разработок во всех научных цент­рах было подано 2 665 заявок. На сегодня профинансировано 310 инноваций на сумму свыше 16 млрд тенге. При этом многие из этих проектов уже вышли на уровень окупаемости.

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