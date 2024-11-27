Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу

Чтобы понимать масштабы производственных мощностей предприятия и спроса на его продукцию, достаточно знать, что в минувшем году только столов и стульев было продано миллион единиц. А годовой объем налоговых отчислений компании приближается к трем миллиардам тенге, что делает ее крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли.

Собственное производство ZETA состоит из восьми заводов. Торговая сеть, охватившая всю территорию республики, включает 65 магазинов. Плюс к этому франшиза, дилерская сеть и новая коммерческая сос­тавляющая – экспорт.

– Экспортное направление для нас сегодня – одно из важнейших. Год назад мы начали по нему довольно успешно работать. И теперь на заводе в Талгаре собирают кресла, в которых сидят в Европе. Ежемесячно отправляем туда несколько фур, – рассказывает заместитель генерального директора КПК ZETA Руслан Белоцкий.

Стоит уточнить, что товары от ZETA давно освоили рынок постсоветского пространства, а недавний выход в Европу – шаг широкий и многообещающий. Первыми офисные кресла от казахстанского производителя уже опробовали потребители в Германии, Австрии, Швейцарии и Хорватии.

Когда работа по душе

Точно так же, как делают мебель на казахстанской фирме ZETA, ее изготавливают, скажем, в Италии: примерно те же технологии и очень похожее техническое оборудование. Об этом Хатип Чергазин, исполняющий обязанности директора завода по выпуску металлических изделий Temir Sak, узнал от итальянских специалистов, недавно побывавших на предприятии.

Структурное подразделение КПК ZETA расположилось в селе Панфилово Талгарского района Алматинской области и настрое­но на полный цикл производства стульев, кресел и вешалок на основе металла.

– Не так давно получили лазерную сварку. Есть неплохой тайваньский трубогиб, роботы поступили: один японский, хоть и китайской сборки, но очень неплохой. В пути производственные линии, ждем электромагнитные столы, которые облегчат работу с заготовками, – перечис­ляет последние обновления произ­водственных мощностей Хатип Чергазин.

Прежде чем из рулона металла получится стул, полуфабрикаты проходят несколько этапов-участков. Сначала стальные листы разрежут на полосы, затем свернут в трубку, раскроят ее на отрезки, изогнут по модели, сварят в металлический остов, который, наконец, покрасят, и приклепают сверху сиденье. В сутки завод выдает не менее двух тысяч готовых изделий, поэтому весь описанный процесс происходит очень энергично, ежедневно и по две полные смены.

– Производство обеспечено заказами на месяц вперед. Поэтому занятость постоянная, – уточняет заместитель директора КПК ZETA Руслан Белоцкий. – С металлом у нас работают еще два завода. В общем они выпускают 93 наименования изделий.

На Панфиловском Temir Sak заняты 145 человек, как правило, это местные жители, из них примерно треть – женщины. Они в основном работают на тех участках, где техпроцесс автоматизирован и не требуется большой физической силы. Вообще, выпуск стульев и вешалок не назовешь сложным, все довольно понятно и системно. Специальная квалификация требуется разве что сварщикам.

Плюс – хорошие условия труда

У сварщика Максима Рыжкова общего стажа 17 лет, на заводе третий год. Говорит, что вполне устраивает работа на производстве: стабильно, удобный график, обеспечены все социальные гарантии, хороший коллектив и совсем неплохие заработки.

– Может показаться, ничего сложного здесь нет – стой да вари одну и ту же деталь. Но когда труд, особенно физичес­кий, был легким? – рассуждает Максим. – Поэтому сейчас трудно заинтересовать людей производством. А мне моя работа по душе: мужское дело – работать с металлом.

Зарплата у рабочих предприятия в основном сдельная – сколько произвел, за столько и получил. В среднем сварщик зарабатывает 300 тыс. тенге на руки, у передовиков эта сумма бывает и того выше. Для села доходы такого уровня действительно существенные. Тем не менее у предприятия есть трудности с рабочими кадрами, как и во всей реальной экономике.

– Люди теперь вообще неохотно соглашаются работать руками. Но от работодателей в этом вопросе тоже многое зависит: нужны и достойная зарплата, и хорошие условия труда. На наших предприятиях к этому стремятся – готовят и стажируют рабочих, создают им условия. У нас, например, недорогая столовая, тепло в цехах – от собственной котельной, меняем вентиляцию на всех производственных участках, – завершает знакомство с Temir Sak Хатип Чергазин.

В общей сложности, в компании ZETA занято более 4,5 тыс. человек, около половины из них – на производстве. Социальный аспект руководство называет важнейшим во взаимоотношениях с коллективом. Реальные примеры поддержки сотрудников – это строительство 24-квартирного дома в Талгаре, покупка земельных участков и помощь в строительстве личного жилья.

– Хотелось бы больше государственных социальных льгот для специалистов в реальных секторах экономики, – добавляет Руслан Белоцкий. – У них нелегкая работа, и какие-то гарантированные преимущества людям труда были бы в целом хорошей помощью для экономики.

От хаоса

к социальной пользе

Основанная еще в 1996 году, ZETA прошла все этапы развития рынка. И если сначала движение по этому пути было хаотичным и непредсказуемым, то теперь ее главные бизнес-концепты выглядят намного стройнее и привлекательнее.

– Выросшая в крупную, устойчивую компанию, ZETA выбирает социальное направление, – продолжает Руслан Валерьевич. – Наша цель – соз­дание национальной и по-нас­тоящему народной компании, продукция которой будет дос­тупна каждому и сохранит высокое качество. Другой принцип определяется так: государство – наш партнер, и мы не приветствуем никаких серых схем в бизнесе. Все налоги и зарплата у нас платятся в белую.

Ориентиром для компании остается развитие местного производства. У этого выбора известные «дивиденды»: новые рабочие места и рост налоговых отчислений. Еще, добавляет Руслан Белоцкий, повышение профессионализма и увеличение конкуренции, что сдерживает цены и повышает качество. На новом металлообрабатываю­щем заводе, который сейчас строит компания, планируется создать 500 рабочих мест.

В произведенной под торговой маркой ZETA продукции до 90% – местные материалы. Металл – с темиртауского Qarmet, пластик – немного от производителя в Атырау и большая часть – вторсырье, сбор которого налажен собственно компанией: пунктами приема при магазинах фирменной торговли. Следующим этапом станет освоение переработки и повторного использования деревянных материалов.

– Так мы стараемся максимально приблизиться к безот­ходному производству, – завершает разговор заместитель генерального директора. – Подбираем технологии, которые позволяют не только экономно использовать сырье, но и вновь запускать в оборот отходы свое­го же производства: поролон, ткани, дерево – всему можно найти рациональное применение. Зачем это нужно? Ответ простой: оптимизировать расходы, удерживать низкие цены и сохранять достойное качество.