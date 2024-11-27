Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу
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Казахстанский бренд ZETA едва ли нуждается в представлении. По крайней мере трудно отыскать во всей стране жилой дом, служебный офис или дачу, где не имелось бы хоть одной вещи, изготовленной компанией: компьютерного кресла, кухонного стола, дивана или пусть даже корпе для табурета или мусорной корзины. Сегодня компания – бесспорный лидер отечественной мебельной отрасли производит свыше шестисот наименований продукции. Кроме знакового ассортимента – домашней и офисной мебели, мебели для медицинских, учебных, досуговых учреждений – в номенклатуре имеется также обширная линейка изделий из пластика.