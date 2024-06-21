Три региона привезут свою продукцию на столичную ярмарку в эти выходные

Жители и гости столицы смогут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию по ценам, ниже рыночных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка выходного дня с участием товаропроизводителей города и регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В эти выходные принимают участие индивидуальные предприниматели из Акмолинской, Абайской и Туркестанской областей.

Товаропроизводители предлагают широкий ассортимент продукции: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

Ярмарка расположена в Сарыаркинском районе столицы по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21.

В городской администрации добавили, что ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.