Сельхозярмарка возобновляет работу в Астане
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Ярмарка будет проходить каждые выходные дни
В Астане вновь открывается городская сельскохозяйственная ярмарка с участием столичных и региональных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.
Ярмарка будет проходить каждые выходные дни в районе Сарыарка около дома № 21 по улице Сокпакбаева.
Предприниматели предлагают жителям и гостям столицы широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты молочную, бакалейную и мясную продукцию.
Ярмарка будет функционировать с 10:00 до 19:00.