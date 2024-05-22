Сельхозярмарка возобновляет работу в Астане

Ярмарка будет проходить каждые выходные дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане вновь открывается городская сельскохозяйственная ярмарка с участием столичных и региональных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Ярмарка будет проходить каждые выходные дни в районе Сарыарка около дома № 21 по улице Сокпакбаева.

Предприниматели предлагают жителям и гостям столицы широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты молочную, бакалейную и мясную продукцию.

Ярмарка будет функционировать с 10:00 до 19:00.