Проект Налогового кодекса внесли в Мажилис

Налоги
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Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 февраля Министерство национальной экономики внесло в Мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство 

Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

Основные поправки включают:

  • Снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).
  •  Повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.
  • Ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Ранее сообщалось, что предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога.

#мажилис #налоговый кодекс

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