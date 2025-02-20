Проект Налогового кодекса внесли в Мажилис
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Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования
20 февраля Министерство национальной экономики внесло в Мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство
Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.
Основные поправки включают:
Ранее сообщалось, что предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога.