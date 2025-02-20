Проект Налогового кодекса внесли в Мажилис

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 февраля Министерство национальной экономики внесло в Мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.



Основные поправки включают:

Снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).

Повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.

Ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Ранее сообщалось, что предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога.