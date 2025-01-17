Проект по производству дронов запустят в Алматинской области

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Он будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО «KAZAKH INVEST», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что компания Yesil Technology Company намерена построить в Алматинской области предприятие по производству высокотехнологичных дронов.

Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО «KAZAKH INVEST».

16 января между представителями МСХ РК и инвесторами был подписан меморандум о взаимодействии.

«Стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики РК, составляет около 12 млн долларов США.

Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии», - говорится в сообщении.

В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты.

#производство #сельское хозяйство #дроны

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