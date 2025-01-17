Проект по производству дронов запустят в Алматинской области

Он будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО «KAZAKH INVEST», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК
Сообщается, что компания Yesil Technology Company намерена построить в Алматинской области предприятие по производству высокотехнологичных дронов.
Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО «KAZAKH INVEST».
16 января между представителями МСХ РК и инвесторами был подписан меморандум о взаимодействии.
«Стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики РК, составляет около 12 млн долларов США.
Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии», - говорится в сообщении.
В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты.