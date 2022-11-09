Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление

Общественные деятели, политологи, эксперты обсуждают подписание Главой государства пакета законов, принятых в развитие конституционной реформы.

Церемония подписания была публичной: она прошла в Акорде в присутствии членов Нацио­нального совета общественного доверия и Национального курултая, политических партий, представителей неправительственных организаций и экспертов, чьи инициативы и предложения нашли свое отражение в принятых нормативно-правовых актах.

Директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook пишет, что с приглашением представителей политических партий, НПО и экспертного сообщества на такого рода мероприятия фактически заложена новая традиция в отношениях между властью и обществом. В данном случае руководство страны продемонстрировало открытость и проявило уважение к людям, сопричастным к выработке и реализации большого комплекса политико-правовых мер в рамках реформирования политической системы Казахстана.

Андрей Чеботарев особо отмечает поправки в Закон «О политических партиях». В их числе: сокращение обязательного для государственной регистрации минимального количества членов с 20 тыс. до 5 тыс., а для состава региональных филиа­лов или представительств партий – с 600 до 200 человек; увеличение срока организации и проведения учредительного съезда партии с двух до трех месяцев.

Срок учетной регистрации вновь созданными партиями своих региональных филиалов или представительств в органах юстиции увеличен с 6 до 12месяцев. Кроме того, введен запрет для акимов всех уровней и их заместителей занимать руководящие должности в соответствующих отделениях партий.

«В связи с этим, а также с учетом предстоящих в следующем году досрочных парламентских и местных выборов следует ожидать активизации процесса создания в стране новых политических партий. В настоящее время наблюдается более 20 соответствующих инициативных групп», – отмечает эксперт.

Руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев также на своей странице в Facebook пишет: «Пуб­лич­ное подписание законов – нечастое явление в мировой политической практике, да и в Казахстане было применено лишь несколько раз. Этим актом власть подчеркивает особую значимость законов для страны и каждого гражданина республики, способствуя лучшему донесению до населения содержательных критериев документов».

По словам политолога, пуб­личное подписание законов – это одна из форм осуществления общественного контроля, помогающая государству быть ответственным, уважать и защищать права и свободы человека, действуя на общее благо. Общественный контроль выгоден и самому государству, так как стимулирует его совершенствоваться.

К тому же законы – это в том числе нормативное выражение воли народа в результате согласования различных социальных интересов, они регулируют наиболее важные отношения в государстве и обществе.

«Выступая на церемонии публичного подписания, Глава государства отметил, что, по его мнению, принятые Парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

На уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что дальнейшее комп­лексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства», – пишет Эдуард Полетаев.

Тот факт, что подписание законов, закрепляющих и раскрывающих реформу Конституции и модернизацию политической системы страны, прошло в новом формате, отмечает и политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев сделал это публично и пригласил на церемонию тех, кто активно участвовал в разработке и воплощении в жизнь программы преобразований. Эксперты, общест­венные деятели, участники рабочих групп Нацсовета, Нацкурултая, комиссии по изменению Конституции, руководители Пар­ламента и президентской Администрации. Такой формат лишний раз напоминает, что реформы родились в рамках большого и открытого диалога, были трудом коллективной работы», – пишет он.

Как подчеркивает Данияр Ашимбаев, многочисленные изменения в политико-правовой системе направлены не только на создание более сбалансированной системы и совершенствование процедур, но прежде всего на комплексное обеспечение прав граждан страны и демократизацию ее институтов. Особое место, на его взгляд, занимает новая, более демократическая и представительная избирательная система.

«Как видно, практически вся критика реформы была направлена на ограничение иностранного вмешательства в процесс выборов. Но это момент крайне принципиальный. Опыт новейшей истории прекрасно говорит о том, что так называемая помощь многих международных организаций в вопросах «продвижения демократии» давно стала инструментом политического давления и, по сути, шантажа с целью подчинения национальных правительств контролю «демократических сверхдержав» и обеспечения их политических и экономических интересов. Этот процесс давно не имеет никакого отношения к демократии и обеспечению прав человека. Поэтому, идя на демократизацию выборной системы, Президент и его команда принципиально ввели в пакет реформ ограничения на иностранное вмешательство. Это было сделано для защиты интересов страны и ее населения, которые являются приоритетом», – констатирует политолог.

«Мы теперь живем в другой политической системе – гораздо более либеральной и демократической. Системе, которую уже нельзя назвать суперпрезидентской и сказать, что исполнительная власть в ней абсолютно довлеет над другими ветвями, – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Шибутов. – Отрадно также, что на подписание законов пригласили членов группы по политической модернизации Национального совета общественного доверия, которые были инициаторами этих изменений, и юристов, которые разрабатывали поправки в Конституцию. Вот это уже большое изменение политической культуры».