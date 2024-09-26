Производство косметики на основе саумала наладили в Костанайской области

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

«S-Agro-Borovskoe» уже в этом году планирует запустить производство крема для рук, лица, мыла, шампуней и т. д.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой аграрные предприятия Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В регионе полным ходом движется строительство новых молочно-товарных ферм, получивших льготное кредитование по Большому проекту под 2,5% годовых. Одну из них на 1 200 голов уже завершает ТОО «Восток-1». Группа компаний объединяет производства, занимающиеся выращиванием сельхозкультур, селекцией семян, ведением племенного животноводства. Первые партии товарного молока планируется получить уже в январе 2025. При выходе на полное поголовье ферма будет производить 30 тонн молока в сутки.

Как отметил аким области Кумар Аксакалов, это первая современная ферма, которая будет построена в Костанайской области по Большому проекту. В рамках этого проекта в регионе строят шесть МТФ – три из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году и три - в следующем. В целом по области за 2023 год произведено 202 тыс. тонн молока, из которых переработано 172 тыс. тонн, или 85%. За 8 месяцев этого года – 165 тыс. тонн молока, переработано 140 тыс. тонн (84%). Более того, в этом году планируется запустить в строй завод по изготовлению сырной продукции ТОО «Милх», где будет производиться 20 видов сыров. Мощность предприятия – 2 тыс. тонн в год, что сразу в 1,5 раза увеличит объемы производства сыров в регионе.

В Мендикаринском районе вице-премьер ознакомился со строительством другой МТФ ТОО «Каменскуральск» на 400 голов с проектной мощностью 2,3 тыс. тонн молока в год. Запустить ферму планируется в следующем году.

В селе Харьковское завершается проект по строительству линии для производства семян элитных сортов сельскохозяйственных культур агрофирмы «Қарқын». Здесь установлено единственное в Казахстане оборудование PETKUS стоимостью 430 млн тенге по очистке семян мощностью 10 тонн в час. Предприятие активно участвует в социальной жизни села Харьковское, строит дома, социально-культурные объекты, облагораживает улицы. Только за последние два года агрофирма вложила в социальные объекты села 120 млн тенге.

В Костанайской области будут производить косметику на основе саумала. ТОО «S-Agro-Borovskoe» в прошлом году запустило близ поселка Каменскуральск завод по сублимации кобыльего молока. Это совместное с немецкой Zollmann предприятие, выпускающее сухой саумал под брендом Local food. Немецкая технология сублимации – вымораживание свежего кобыльего молока при -72⁰С, позволяет сохранить все его полезные свойства.

Мощность предприятия 120 кг сухого молока в сутки. За январь-август 2024 года «S-Agro-Borovskoe» уже произвело 5 тонн сухого молока, которое поставляет на рынки Астаны и Алматы и в аптечные сети. Как говорит руководитель предприятия Амангельды Сарбасов, уже в этом году планирует установить оборудование для производства косметики на основе саумала (крем для рук, лица, мыло, шампуни и т. д.). Zollmann производит эту косметику в Европе. Она пользуется большим спросом, но в Германии нет возможности расширить производство.

Серик Жумангарин предложил хозяину ТОО «S-Agro-Borovskoe» масштабировать этот проект. Учитывая, что рынок продажи конины на экспорт очень узкий, производство продуктов на основе сухого кобыльего молока является реальной перспективой дальнейшего развития коневодства в Казахстане. Также поручил Министерству торговли и интеграции оказать содействие по выводу нового продукта на рынок Китая.

Экономическую эффективность глубокой переработки зерна подсчитали в Костанайской области. Если стоимость 1 тонны муки составляет 120-130 тыс. тенге, то продукта глубокой переработки – 350-541 тыс. тенге. Кроме того, глубокая переработка зерна позволит наладить производство в Казахстане новых продуктов, которые в основном импортируются. Как, например, аминокислоты, глютен, лизин, крахмал, биоэтанол и другие. Таким проектом уже занимается ТОО «Qostanai Grain Industry». Мощность переработки - 415 тыс. тонн зерна в год. Ввод проекта запланирован на 2027 год, с созданием 650 новых рабочих мест. Сейчас проект на этапе инжиниринга.

«На первом этапе мы дойдем до производства лизина, дальше – аминокислоты и другие продукты глубокой переработки. Проблем со сбытом не видим, в Казахстане весь лизин импортируется. Есть ограничения по возмещению инвестиционных затрат. Хотелось бы узнать, возможно ли увеличить возмещение инвестиционных затрат?» — поинтересовался директор ТОО «Qostanai Grain Industry» Айдархан Сарсенбаев.

В этот же день вице-премьер ознакомился с ходом строительства мельничного комплекса «ТОО «Аруана-2010», посетил самый крупный мельничный комплекс в Центральной Азии ТОО «Саламат», где весь процесс производства муки полностью автоматизирован. Также вице-премьер обсудил с руководством элеватора ТОО «Олжа-Астык» перспективы поставки зерна в Герат (Афганистан) через Бейнеуский терминал в Мангистауской области.

#производство #саумал #косметика

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