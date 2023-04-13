Производство обуви рекордно выросло в Казахстане

В марте 2023 года в Казахстане маркировано 6 145 348 пар обуви, что на 80% больше, чем в феврале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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С 1 апреля 2023 года в стране в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров: с этого времени запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

Для подготовки к обязательному процессу маркировки предпринимателям было предоставлено больше 2 лет: 30 июня 2019 года был запущен пилотный проект, а с ноября 2021 года правила маркировки обувных товаров стали законодательным правилом с многочисленными послаблениями для бизнеса.

И в стране по сравнению с прошлым годом зафиксирован 46-процентный рост активности работы бизнеса в ИС МПТ.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель системы маркировки и прослеживаемости товаров – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. После регистрации карточки обувного товара в ИС МПТ появляются сведения о нем, на основе чего генерируется уникальный код маркировки товара, и каждая единица товара становится индивидуальной и отслеживается поэкземплярно.

«В первую очередь, маркировка направлена на защиту прав потребителей, которые будут иметь полную информацию о том, какой товар он собирается приобрести, и предоставляет ему право выбора. И вторая важная функция маркировки и прослеживаемости – это «обеление» рынка, то есть максимальное искоренение «серого» импорта и рынка нелегальной продукции», – апеллировала председатель правления национального объединения предприятий легкой промышленности СРО QazTextileIndustry Гульмира Уахитова.

В январе-марте 2022 года в Казахстане было произведено 223,9 тысячи пар обуви, а за аналогичный период текущего года – уже 421,5 тысячи пар. Таким образом, рост объемов производства обуви составил 88%.